Threads Line FB IG

郝蕾遭疑暗諷「辛芷蕾拿影后」
新颱風最快生成時間曝
獨／《大濛》魯常是《角頭》小弟！
12月2日星座運勢／獅子有望加薪！處女錢滾錢獲利快　天蠍正偏財運佳

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：良好工作表現

感情：兩方情同意合

財運：控制購物慾望

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：水瓶

雙子座 ♊

工作：大家一起公益

感情：人際關係熱絡

財運：營銷獲利有望

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：巨蟹

天秤座 ♎

工作：投資公益事業

感情：有氣質吸引力

財運：主動向外開發

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：意料驚喜發生

感情：獲得女性貴人

財運：儲蓄不斷增加

幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：射手

金牛座 ♉

工作：幽默風趣開朗

感情：自然大方好感

財運：金錢周轉順利

幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：獅子

處女座 ♍

工作：成功得成就感

感情：為人好評不斷

財運：錢滾錢獲利快

幸運色：白色

貴人：雙子

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：計劃大膽執行

感情：擦出愛情火花

財運：適合大筆買賣

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：處女

天蠍座 ♏

工作：心態平和友善

感情：表現大方俐落

財運：正偏財運勢佳

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

雙魚座 ♓

工作：保持清醒頭腦

感情：喜歡相親對象

財運：積蓄豐厚不斷

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：帶動大家情緒

感情：風趣幽默開朗

財運：金錢收支平衡

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：天秤

獅子座 ♌

工作：勇於開拓業務

感情：易被異性關心

財運：薪資加薪有旺

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

射手座 ♐

工作：真心展現誠意

感情：趁機表露心跡

財運：可望擴大投資

幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

