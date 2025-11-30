安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

記者田暐瑋／綜合報導

安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，日前坦言遭到家暴，並指控男方偷吃人妻朋友，心碎打離婚官司。近日她上節目還原婚變內幕，因為被家暴到腦部缺氧，並發表不自殺聲明，希望大眾保護她的人身安全。

安歆澐在許聖梅的直播節目《危機女王》中，公開了遭受家暴的經歷及相關照片，當時因為遭到丈夫用菜刀威脅，甚至被用力勒脖昏倒，導致腦部缺氧，「他用力勒，所以才眼結膜出血，臉部血管也都大爆裂。」讓她感到非常恐懼，「老公的力氣已經大到我無法承受」。

▲安歆澐遭家暴。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）



不只如此，小三明明也有家庭，說話也相當囂張，安歆澐透露曾經兩對夫妻出來談判，問說到底是誰先聯絡誰，小三直接當著自己老公的面嗆聲：「是我先打的啊怎麼樣！我就想他，我打電話給他。」也是之後才知道這個小三風評就非常差，早就被傳說是慣性小三。

▲安歆澐遭家暴。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

安歆澐發表不自殺聲明，希望人身安全能被保護，她坦言因為工作的需要，必須克服內心的恐懼才能在舞台上表演，並對周圍朋友的信任感下降，讓她倍感孤獨與無助，至今仍在接受精神治療，並面臨失眠和社交恐懼的困擾。

▲安歆澐遭家暴。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）