直擊／林憶蓮睽違9年現身台北！　「抱病上場快說不出話」一唱歌全場跪了

記者蔡琛儀／台北報導

簡單生活節今年邁入第20年，於今（29日）、明兩天在華山文創園區登場，金曲歌后林憶蓮睽違9年多，終於來到台灣演出，擔任簡單生活節首日壓軸，她更大方自招因感冒導致聲音沙啞，雖然她講話時確實頗為吃力，數度差點發不出聲音，但正式演唱時幾乎聽不出來，仍盡情飆嗓，足見歌后的演唱實力及敬業態度，讓不少歌迷都相當動容敬佩，紛紛尖叫歡呼為她打氣。

▲▼林憶蓮帶病上場，敬業態度及歌唱實力讓一票觀眾驚嘆連連。（圖／簡單生活節提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林憶蓮為了力挺好友、簡單生活節創辦人張培仁特別來台演出，今晚身穿一身黑白色系的洋裝登台，久未露面的她氣質依舊，雖然這次並未帶來大眾耳熟能詳的情歌，但她誠意滿滿，準備相當於個唱的大型編制，隨著〈灰〉的輕快節奏響起，林憶蓮以溫暖笑容向台下致意，隨即以〈枯榮〉帶領全場潛入《蓋亞》的音樂世界。

林憶蓮感性表示：「能回到台灣與樂迷見面十分開心，尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份『簡單的美好』。」接著一連帶來〈愛笑了〉、〈紅眼睛〉、〈柿子〉、〈歸零〉、〈纖維〉、〈太陽系〉、〈紙飛機〉等歌曲。

演唱會尾聲，林憶蓮開心向歌迷相約：「我們，很快再見。」有前排鐵粉齊呼喚正在舉辦巡演的她，也能把演唱會帶到台北，她還調皮笑回：「跪求到台北。」