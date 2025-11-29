ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
w-inds.驚喜預告：明年要再來！　慶太現身捷運站「親打卡應援大屏」

記者田暐瑋／綜合報導

日本天團w-inds.連續3年來台開唱，今年新舊歌穿插，除了節奏強勁的新歌外，〈IT’S IN THE STARS〉、〈ギオクナ66〉、〈Paradox〉、〈Feel The Fate〉、〈Forever Memories〉等，都讓粉絲陷入回憶漩渦，慶太透露3天前就先來台灣私人旅行，還親自打卡粉絲準備的應援大屏，更表示明年25周年要再來台灣，和粉絲約定明年見！

w-inds.對台灣有著特別的情感，這次提前3天來台灣旅遊，「大家不是有在車站做我們的捷運燈箱廣告應援嗎？我們有去看，感受到大家的愛，度過了很美好的時光，好開心喔！」涼平也回想第一次來台灣已經20多年前，「我們第一次來台灣跟大家見面是2003年？那時候演唱會大排長龍，我們在日本看到新聞覺得真假，但當時可以感受到大家有多想要見我們。」

▲w-inds.來台開唱。（圖／COME ON JKSSP）

▲w-inds.來台開唱。（圖／COME ON JKSSP）

在安可橋段時，粉絲特別準備了生日應援，要替剛過生日的涼平，以及12月即將過生日的慶太聯合慶生，不過兩人似乎有點搞不清楚狀況，笑說：「是幫誰慶生？」而蛋糕上準備了金色翅膀的華麗翻糖造型，讓兩人頻頻讚嘆，還不斷要求攝影機zoom in，接著看到粉絲準備的排字應援：「R❤K」及「HBD」，也是不斷發出驚喜聲。

明年是w-inds.出道25周年，兩人也承諾粉絲會再來台灣開唱，慶太還搞笑雙手合十拜託說：「接下來25週年，我們也一定要再回來開唱，一起慶祝25週年，主辦單位拜託了，看看有這麼多人來我們的演唱會！我們會努力，希望明年可以再來！」

▲w-inds.來台開唱。（圖／COME ON JKSSP）

▲w-inds.來台開唱。（圖／COME ON JKSSP）

關鍵字

w-inds.慶太涼平

