蔡阿嘎韓國員旅「狂吃5天沒變胖」　公開飲食秘訣：體重一模一樣

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前和老婆二伯舉辦員工旅遊，帶工作室全體員工、家人前往南韓釜山展開五天四夜的旅行，行程一路大吃大喝、玩好玩滿。返台後，他也在社群上分享最新體重，被網友吐槽「根本炫耀文」。

▲哈佛工作室到釜山員工旅遊。（圖／翻攝自Threads／yga0721）

蔡阿嘎29日在社群PO文，表示回家睡一覺後，鼓起勇氣去量體重，結果讓他忍不住大笑：「啊哈哈哈哈哈完全沒胖！」只見照片上顯示的數字為65.8公斤，蔡阿嘎表示，自己出發前後體重一模一樣，引網友直說「好強的意志力！出國大餐還可以這樣控制不簡單」、「不准你這麼囂張」、「這是炫耀文吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎公開最新體重，表示和出發前一模一樣。（圖／翻攝自Threads／yga0721）

蔡阿嘎也公開自己的小秘訣，透露在這趟旅程中，自己的正餐單純只吃肉、菜、海鮮，而澱粉類、甜食跟水果「頂多碰一兩口」，飲料則是咖啡、拿鐵照喝，把握「吃到8分飽就停」的原則。

事實上，蔡阿嘎在2022年就靠調整飲食減掉10公斤，他在不久前，也揪員工宗翰、亞妮一起「無痛減肥」，邀對方和自己三餐都吃同樣的東西，加上跑步，一共30天，最後宗翰和亞妮還真的成功瘦身。