直擊／戴佩妮出事了！　唱一半「突發生意外被砸中」嚇喊：我要收驚

記者蔡琛儀／台北報導

簡單生活節今年邁入第20年，於今（29日）、明兩天在華山文創園區登場，剛以〈布秧〉奪下金馬獎最佳電影原創歌曲的金曲歌后戴佩妮，今年首次以個人名義登上簡單生活節舞台，她唱完〈野薔薇〉後正在介紹樂手，舞台後方的擋音板突然傾倒打她的手臂，讓戴佩妮嚇了一大跳，台上瞬間一陣混亂， 「不好意思，有點意外啊，我先檢查我身上有沒有傷。」

▲▼戴佩妮出席簡單生活節被擋音板打到，當場大笑。（圖／簡單生活節提供、讀者提供）

隨後戴佩妮笑著對台上樂手喊：「就叫你們不要太激動，你們一直跳跳跳。」直言：「活到快50歲，這是第一次啊！被擋音板砸！」她笑說：「還好我長得不高，不然就被打到頭了。」更直呼幸好現場沒有直播，應該要去行天宮收驚，讓全場都笑翻。

戴佩妮今一連帶來〈一個人的行李〉、〈簡單〉、〈光著我的腳Y子〉、〈好感覺〉、〈原諒我就是這樣的女生〉、〈怎樣〉、〈野薔薇〉、〈回家路上〉、〈吻〉、〈雙生火焰〉十首經典歌曲，現場擠進上千人搶聽。

▲戴佩妮演唱一系列經典歌曲，全場大合唱。（圖／簡單生活節提供）

唱到〈怎樣〉時，戴佩妮突然喊「不行、不行」，表示在前面演唱回音太大，和昨天彩排的位子不同，因此再重新唱一次，副歌時她不忘遞出麥克風邀歌迷大合唱，聲音之大讓她嚇到直呼「像被打了一拳」，還一度忘詞，但戴佩妮她每次演出其實都很緊張，狀況就像罹患恐慌症，但希望在簡單生活節以最輕鬆、最簡單的狀態唱給歌迷聽。