MAMA／李洙赫親手頒獎給天王好友！GD害羞放閃：他第二次頒獎給我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，演員李洙赫出席典禮，稍早親手頒獎給好友GD（G-DRAGON），兩人的互動引起熱烈歡呼聲，GD更特別感謝：「很謝謝可以在這裡遇到這位（李洙赫）。」最後還表示「我也想要以後頒獎給他」，展現兩人深厚的好友誼。

▲▼李洙赫親手頒獎給GD。（圖／翻攝自MyVideo）



GD（G-DRAGON）拿下最佳男藝人獎，特別的是，獎項由好友李洙赫頒給他，他害羞地上台先是90度鞠躬，接著握起對方的手，兩位好友的互動掀起熱烈尖叫聲。

▲GD對李洙赫90度鞠躬。（圖／翻攝自MyVideo）



GD接著致謝：「很謝謝可以在這裡遇到這位，這個獎讓我想起成員、家人、朋友等，還有跟我一起的所有團隊，我要把這份榮譽獻給他們。」而他也提到好友「這次是第二次，李洙赫演員頒獎給我，如果可以的話，明年⋯，或者以後有機會的話，我下次也想要頒獎給他。」李洙赫不忘致謝：「GD是我個人很欣賞的藝人，希望得獎的GD，以後也可以帶來精彩的演出。」

▲▼GD害羞放閃「這是他第二次頒獎給我」。（圖／翻攝自MyVideo）



本屆MAMA分為兩天舉辦，第二天由影后金憓秀主持，歌手、團體卡司找來TOMORROW X TOGETHER、aespa ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。