盧廣仲太狂了！　台北辦簽唱會「2500人直接擠爆」專輯秒殺還緊急調貨

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲推出全新翻唱專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，今（29日）在台北舉辦簽唱會，活動現場迎來溫暖的好天氣，現場擠在吸引約2500名粉絲到場支持，有歌迷凌晨三點半就到現場排隊等候，且簽唱會現場專輯二度賣到斷貨，讓唱片行還要緊急調貨。

▲▼盧廣仲今舉辦簽唱會，現場擠爆。（圖／記者李毓康攝）

盧廣仲近期常常在Threads海巡，無厘頭的留言讓網友及粉絲都覺得相當有趣，今盧廣仲也特別解釋：「我真的不是一個神經病，你們可能覺得比較無厘頭，但我是用一種開放的心看待 ，我覺得所有的問題不會只有一個解答，所以很多時候你以為我的那個已讀亂回，其實是我在做一個事情，就是比如你遇到問題的時候，你沒有辦法解開它，你可能可以把問題（換角度）這樣看。」

他今在台上演唱新專輯中的〈太陽與地球〉與〈我只怪我自己〉，粉絲聽得如癡如醉，盧廣仲說：「我覺得所有事情都有各種面向，這次跟小虎一起發想的傷心翻唱企劃，是因為覺得世界上有兩種人，傷心的跟不傷心的人，很多時候傷心一下就到早上了，所以想做一張可以陪伴大家的專輯，一起展現生命的彈性。」

▲盧廣仲抽幸運粉絲上台。（圖／記者李毓康攝）

簽唱會現場還安排了特別橋段在台北演唱會後參與「掃碼救心碎」回饋心得問卷的歌迷中，由盧廣仲親自評選出佳作，並邀請得獎者上台領獎與合照，粉絲驚喜尖叫連連，讓現場氣氛嗨到最高點。