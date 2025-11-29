童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

記者郭以柔／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的五級火災，造成重大傷亡並引發國際關注。為了哀悼罹難者，許多原訂的演藝活動緊急宣布取消或延期，亦有不少名人與經紀公司響應捐款、轉發救援資訊聲援香港。香港「童顏女神」樂瞳（Cilla）也在27日於社群平台發文，分享童年遭遇火災的驚恐記憶，並向英勇的消防員致敬。

▲香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，造成重大傷亡。（圖／路透）

樂瞳在貼文中回憶，小時候住在大澳時，也曾親身經歷過可怕的棚屋大火。她表示，當時火勢在半夜突然從家後方的棚屋竄起，油氣不斷爆炸，整片天空被火光照亮「非常恐怖」。母親反應迅速，抱著一箱重要物品與證件，全家人宛如逃難般奔往親戚店舖暫避，一路上她聽著連續不斷的爆炸聲，腦中一片空白。

▲女星樂瞳（Cilla）見香港火災感觸良多，於社群分享童年遭遇棚屋大火的恐怖回憶。（圖／翻攝自IG／@loktungcilla）

當時年幼的樂瞳也十分擔心街坊的阿婆是否能逃出火場，所幸在街坊鄰居與消防員的合力下，成功協助多名受困長者脫困，幾乎沒有造成傷亡。對於這次宏福苑的悲劇，樂瞳在文末寫下「希望宏福苑能救出更多生還居民，傷者早日康復，逝者安息。」並再次向消防員致謝，祈願大家平安。