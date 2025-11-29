沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

記者葉文正／台北報導



近期以高人氣受到關注的沈娜娜，再度以「超狂追星行為」登上話題！Super Junior日前在台北大巨蛋開唱，吸引萬名粉絲朝聖，其中最讓現場瞬間暴動的，就是她大方曬出多張與偶像大型海報的甜蜜合照，完全是沉浸式追星示範。她興奮貼臉、比心、指著偶像嘴角的畫面，宛如一場「偶像陪粉絲拍寫真」，迷你澎澎裙搭配浪漫垂髮更成為現場焦點，被網友直呼：「娜娜像公主來赴約！」話題聲量直接飆上台灣追星圈熱搜。

▲沈娜娜到韓國追男團SJ藝聲。（圖／沈娜娜提供）



沈娜娜說，她不是一般粉絲，而是「16年死忠老粉」，連自己都笑稱：「我幾乎把所有平台都加入粉絲團，Weverse、各成員的泡泡、臉書社群、LINE群組，能追的我都追，一天沒有看更新就會焦慮。」而她最鍾情的成員毫不意外就是「花美男希澈」，這次終於能在台灣近距離感受偶像魅力，她形容看到海報的瞬間「腿都軟了」，完全像第一次談戀愛的少女。

▲沈娜娜到韓國追男團SJ。（圖／沈娜娜提供）



被問到是否與希澈面對面過，她坦白說：「沒有。」但下一秒就露出星星眼說：「夢想是請他來參加我的生日或是請他代言。」她毫不保留告白自己為何這麼愛他：「覺得他很帥，是我喜歡的花美男，也覺得他很有趣，每次只要看到他搞笑總是會喜笑顏開，本來不好的心情都能煙消雲散。他是我生命的救贖，我每日精神上的糧食。」

而談起追星生涯中最瘋狂的一次，她秒答：「為了看演唱會飛去韓國，一場花五、六萬，很值得！」十多年來，她從專輯、周邊、應援到海外場，只要時間允許就一定飛，幾乎沒有錯過。甚至連最荒謬收藏，她也講得毫不避諱：「有，希澈光頭造型的髮夾。」讓粉絲笑到不行，直說：「娜娜的追星物收藏比誰都更有故事性！」



除了追星，她也提到最近忙著籌備大型救災聯名，但卻意外回憶起不太順利的經驗：「上個月去花蓮發生了一些狀況，不太好（被騙到人財兩失）。」雖然遭遇打擊，但她說目前正在「重整旗鼓」，會繼續努力前進。



近期娜娜與「小哥哥艾里」的互動也引起粉絲敲碗，她笑說：「小哥哥艾里有提出合作邀約，未來不排斥簽進他的公司發展。」語氣帶著保留但不排斥，也讓粉絲嗅到一絲曖昧新進展。



至於粉絲最關心的「人生最大願望」，沈娜娜依舊離不開偶像，她甜喊：「我最想要的生日禮物，就是請偶像幫我說一聲生日快樂！」甚至追加願望：「除了希澈，我也很喜歡藝聲，希望能請他們兩位來出席我的生日會。」粉絲們看完紛紛留言幫她許願，希望有一天真的能促成這場夢幻組合的神級生日派對。



她最後也透露未來規劃，目前仍在調整步伐：「最近還是有些公開活動會去參加，希望大家能多多關注並來現場支持。」從飛韓追演唱會，到大巨蛋甜蜜曬照，再到十六年如一日的忠誠應援，沈娜娜用行動證明什麼叫「老粉的浪漫」，而她的願望是否能獲得偶像回應，也讓粉絲期待度破表。