阿部瑪利亞與韓國 JUDY 降臨　憲哥大喜：要做什麼都可以！

記者葉文正／台北報導

超人氣實境節目《綜藝玩很大》迎來第 11 週年，主持人吳宗憲、KID 與坤達在節目中正式揭曉今年週年旅程的目的地：遠在北美洲的加拿大溫哥華。一旦啟程，節目將正式完成象徵性的「五大洲拼圖」，也意味著從亞洲、歐洲、非洲、大洋洲一路跨到北美，《綜藝玩很大》真正踏遍世界，替11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。

▲ 阿部瑪利亞（中）與韓國酒帝 JUDY(左) 出場，兩位高顏值氣質女神現身 。（圖／綜藝玩很大）

為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊紅隊「能省則省」，在出發前特別設計任務：三位主持人必須在台北尋找所有週年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。因為條件太誘人，甚至讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而憲哥與 KID 闖關失利。關卡難度過高三位主持人都同時大喊：「大事不妙！」現場空氣瞬間凝結。

▲無尊(左)現身讓憲哥(右二)萬念俱灰。（圖／綜藝玩很大）

一起同行的第一位旅伴竟然是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，憲哥更忍不住碎念，原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入「心寒模式」。

▲節目足跡已經遍布五大洲 。（圖／綜藝玩很大）

接著現身的是「客家一哥」小鐘、人氣成員 TORO；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝 JUDY 出場，兩位高顏值氣質女神現身，憲哥整個人精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」

究竟主持人在闖關時遇上了什麼樣的魔王級任務，才會逼得三人發覺「大事不妙」？珍珍、小鐘、TORO、阿部瑪利亞與 JUDY 五位旅伴是否能順利成行？誰能成功搶下如夢一般的商務艙座位？