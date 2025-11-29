ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
91歲「香港鬼后」羅蘭驚傳離巢！消失TVB官網…曾言：不工作腦會退化

記者陳芊秀／綜合報導

91歲香港資深女星羅蘭驚傳離開長年合作的TVB電視台，引發外界熱議。她是電視台旗下最年長的藝人，近期在電視劇《金式森林》中飾演郭晉安的母親，兩人對戲火花四濺，被網友盛讚連「眉頭都有戲」，展現影后級的霸氣演技，卻有眼尖網友發現，她已經悄悄從官網的藝員介紹網頁消失。

▲「香港鬼后」羅蘭驚傳離開TVB電視台。（圖／翻攝自臉書）

▲「香港鬼后」羅蘭驚傳離開TVB電視台。（圖／翻攝自臉書）

據《香港01》報導，羅蘭演藝生涯長達70多年，從60年代演出粵語長片至今永不言休，堪稱影視界傳奇。她最為人熟知的角色眾多，一個是1993年在電影《七月十四》中飾演的靈媒「龍婆」，兩度獲得香港電影金像獎「最佳女配角」提名，憑此片被封為「香港鬼后」，另外曾在1995年版《神鵰俠侶》飾演裘千尺一角，精湛演技令港劇迷至今仍印象深刻。為表揚她對演藝圈及社會的貢獻，她於2002年獲香港特區政府頒授榮譽勳章，同年更獲TVB頒發「萬千光輝演藝大獎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅蘭是TVB電視台最年長的藝人，Google還有藝人頁面連結。（圖／翻攝自網路）

▲羅蘭是TVB電視台最年長的藝人，Google還有藝人頁面連結。（圖／翻攝自網路）

▲TVB官網已經沒有羅蘭的藝人簡介。（圖／翻攝自官網）

▲TVB官網已經沒有羅蘭的藝人簡介。（圖／翻攝自官網）

儘管年事已高，羅蘭仍堅持活躍於幕前。她曾透露醫生告誡「一旦停止工作，腦袋也會隨之衰退」，因此只要能力所及就會繼續拍戲。雖然近年她多以「部頭合約」的形式與電視台合作（約定拍攝劇集數量，無底薪且不限制活動），但此次突然從官網除名，仍讓不少看著她戲長大的觀眾感到相當驚訝與不捨。

