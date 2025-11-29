i-dle為香港改燃燒歌詞！雨琦、舒華避唱「good thing」胸前細節超暖

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，活動28日舉辦第一天，只是活動開演前兩天，香港宏福苑卻不慎發生大火意外，歌手為此改詞，希望撫慰罹難者家屬。i-dle唱到歌曲〈Good Thing〉時，隊長小娟刻意不唱「Burn（燃燒）」，其他成員也幾乎避開「Good Thing」歌詞，引起熱議。

▲i-dle為香港大火意外改燃燒歌詞，成員胸前都有別黑絲帶。（圖／翻攝自Mnet Kpop YpuTube）



i-dle作為表演團體之一，5位成員為哀悼大火受害者，分別在胸前別上黑絲帶傳達心意，雨琦、舒華更是避開「Good Thing」不唱，就怕再次掀起罹難者家屬的傷心之處，而歌曲〈Good Thing〉裡還有「Burn（燃燒）」的歌詞，隊長小娟也是整句捨棄都沒唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雨琦、舒華、小娟幾乎避唱大部分的「good thing」歌詞。（圖／翻攝自Mnet Kpop YpuTube）



〈Good Thing〉舞台小細節引起討論，其中也有人發現，幾位成員本來是比大拇指的舞蹈動作，有幾個部分改成握拳。事實上，不只i-dle更改舞台、歌詞，女團MEOVV歌曲〈Burning Up〉直接整首歌改成〈TURN IT UP〉，就連歌詞大改。

本屆MAMA分為兩天舉辦，第一天歌手、團體卡司找來YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。