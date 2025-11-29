港大火奪128命全城哀悼！楊千嬅紅館演唱會照唱…網轟：眼中只有錢

記者陳芊秀／綜合報導

香港大埔宏福苑惡火造成128人死亡，上千個家遭燒毀，全港氣氛低迷，演藝圈多項娛樂活動紛紛宣布暫停哀悼。而歌手楊千嬅原定今天（29）起在紅館連續舉辦6場演唱會，門票早已售罄，因檔期無法調整宣布「如期舉行」，雖然團隊祭出捐出首場收益、取消煙火特效等配套措施試圖緩解觀感，但此決定仍引來部分網友怒火。

▲楊千嬅紅館演唱會門票售罄。（圖／翻攝自臉書）

根據演唱會主辦方聲明，團隊因檔期與製作限制無法調整，加上來自世界各地的歌迷已經安排機票與住宿，幾經考量下決定如期舉行。團隊提出3項調整：將原用於花籃的款項改捐至「東華三院」等慈善機構、承諾將首場門票全數收益及6場周邊商品盈利捐作救災用途，並刪減舞台煙火特效，希望能「用音樂療癒社會」。

▲主辦方聲明，首場門票全數收益，加上6場周邊商品盈利全數捐作救災用途。（圖／翻攝自臉書）

儘管主辦方強調音樂療癒人心，匯聚力量，但公告一出仍受到網友批評「著重非港人粉絲多過香港人，病入膏肓沒得救。香港人因為心理狀況不想看show，又沒得退票」、「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」、「果然眼中只有錢」。

另一派網友認為主辦方已經做得很好，「期待已久的演出該如期舉行」、「想得到很難改期，明白的」、「千嬅已經在用她的方法在幫助有需要的人了」、「支持，生活還是要繼續去過，好好活著」。