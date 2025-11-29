日歌手大槻真希上海開唱　遭「斷電一刀切」錯愕下台

記者黃翊婷／綜合報導

中國當局不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，不僅日本歌手濱崎步的演唱會緊急喊卡，就連已經上台開唱的藝人也遭斷電請下台。日本歌手大槻真希28日在上海萬代嘉年華演唱動漫《航海王》的歌曲時，舞台突然斷電陷入一片黑暗，等到燈光再次亮起，她就在一臉錯愕之下，被工作人員帶下台，讓現場觀眾感到很傻眼。

▲大槻真希遭斷電請下舞台，表情十分錯愕。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

中國網紅「李老師不是你老師」在X上分享一段影片，他表示，日本歌手大槻真希28日在上海萬代嘉年華演出，就在演唱最後一首動漫《航海王》的歌曲時，音樂突然停止，舞台也斷電陷入一片黑暗，接著燈光再次亮起，2名工作人員上台，一邊與大槻真希溝通一邊拿走麥克風，再將人帶下舞台，然後主持人便直接廣播宣布「本次演出到此結束」。

▲大槻真希轉發經紀公司聲明。（圖／翻攝自IG／maki0511）

當時現場觀眾以為是設備有問題，紛紛發出疑惑聲，直到看見大槻真希被帶下台，才傻眼大喊「一刀切啊！一刀切」。事後，大槻真希在IG限動轉貼經紀公司說明，表示活動演出遇到「不可抗力」因素，不得已提前終止，29日的演出也同樣取消。

除了大槻真希之外，日本天后濱崎步原本要在上海舉辦演唱會，也臨時喊卡。濱崎步在IG上曬出為上海歌迷準備的安可服裝以及工作人員合照，正能量喊話粉絲不用為她擔心、好好守護自己。

▼濱崎步在IG曬出舞台服裝、工作人員合照，正能量鼓勵粉絲。（圖／翻攝自IG／a.you）