ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

MAMA希澈帥回巔峰神顏
許瑋甯夢幻白紗揭秘！
她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鍾潔希 瑤瑤 雪寶 王陽明 金宇彬 申敏兒 嘻小瓜 林心如

陳詩媛PO近照被讚「看不出來是孕婦」　釣出王齊麟甜誇：漂亮

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟在今年6月登記結婚，並於上個月驚喜公開懷孕的喜訊，消息曝光後，喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄生活的她，今（28）日大方分享一系列工作照，貼文及照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Facebook／陳詩媛Hime）

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Facebook／陳詩媛Hime）

透過陳詩媛分享的照片可見到，她穿著一件上衣，下半身則搭配一件寬鬆的米色褲子及厚底鞋。她坐在一個木製長凳上，對鏡頭露出害羞的微笑。在其他照片中，陳詩媛站在一面紅色的牆壁前，並抬頭看向鏡頭，模樣相當自在隨興。值得一提的是，她在文中俏皮表示：「出去工作很開心的孕婦～。」貼文曝光後，立刻引來網友熱烈留言「這麼美」、「可愛孕媽咪」、「其實看這三張照片，看不出來是孕婦耶」，就連老公王齊麟也都現身放閃「漂亮孕婦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Facebook／陳詩媛Hime）

▲陳詩媛分享懷孕工作照。（圖／翻攝自Facebook／陳詩媛Hime）

此前，陳詩媛才在社群分享一系列全身近照，坦言最近買衣服前要想很多，「以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折」，吐露出在懷孕後試穿的必要性，似乎有些衣服目前不太適合挺著孕肚的她了。如今發文曬出一系列工作穿搭照，再度掀起網友討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳詩媛十元王齊麟

推薦閱讀

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

8小時前

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

9小時前

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

8小時前

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

4小時前

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

6小時前

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

7小時前

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

4小時前

MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

4小時前

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

3小時前

獨／美到像拍電影！ 邱澤、許瑋甯「閉眼深吻」內部照曝光　賓客：好感動

獨／美到像拍電影！ 邱澤、許瑋甯「閉眼深吻」內部照曝光　賓客：好感動

5小時前

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

7小時前

獨家／她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」！　賴佩霞曝「安心再婚關鍵」

獨家／她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」！　賴佩霞曝「安心再婚關鍵」

2小時前

熱門影音

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
任達華跌倒

任達華跌倒
宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

看更多

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前70

日本第一人！　YOSHIKI捐316萬援助香港大火：無法坐視不管

2小時前35

陳詩媛PO近照被讚「看不出來是孕婦」　釣出王齊麟甜誇：漂亮

2小時前0

獨家／她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」！　賴佩霞曝「安心再婚關鍵」

2小時前10

亞亞孕晚期「4顆枕頭才能睡」　PO文求解釣出一票孕媽咪共鳴

3小時前1140

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

3小時前20

MAMA／Rosé奪年度歌曲！　ENHYPEN奪大賞台上痛哭：最棒5週年禮物

4小時前53

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

4小時前2

吳亦凡入獄3年「公司遭法院討債17萬」　表哥被下限制消費令

4小時前22

MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

4小時前52

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

讀者迴響

熱門新聞

  1. 邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了
    8小時前282
  2. AV女優當小三　悄悄引退消失
    9小時前187
  3. 「張君雅小妹妹」結婚了！
    8小時前3621
  4. MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋
    4小時前102
  5. 陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
    6小時前143
  6. 快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼
    7小時前125
  7. 家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」
    4小時前103
  8. MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆
    4小時前42
  9. 甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」遭陸網炎上
    3小時前2240
  10. 邱澤、許瑋甯「閉眼深吻」現場曝
    5小時前2614
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合