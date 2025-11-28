陳詩媛PO近照被讚「看不出來是孕婦」　釣出王齊麟甜誇：漂亮

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟在今年6月登記結婚，並於上個月驚喜公開懷孕的喜訊，消息曝光後，喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄生活的她，今（28）日大方分享一系列工作照，貼文及照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Facebook／陳詩媛Hime）

透過陳詩媛分享的照片可見到，她穿著一件上衣，下半身則搭配一件寬鬆的米色褲子及厚底鞋。她坐在一個木製長凳上，對鏡頭露出害羞的微笑。在其他照片中，陳詩媛站在一面紅色的牆壁前，並抬頭看向鏡頭，模樣相當自在隨興。值得一提的是，她在文中俏皮表示：「出去工作很開心的孕婦～。」貼文曝光後，立刻引來網友熱烈留言「這麼美」、「可愛孕媽咪」、「其實看這三張照片，看不出來是孕婦耶」，就連老公王齊麟也都現身放閃「漂亮孕婦。」

▲陳詩媛分享懷孕工作照。（圖／翻攝自Facebook／陳詩媛Hime）

此前，陳詩媛才在社群分享一系列全身近照，坦言最近買衣服前要想很多，「以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折」，吐露出在懷孕後試穿的必要性，似乎有些衣服目前不太適合挺著孕肚的她了。如今發文曬出一系列工作穿搭照，再度掀起網友討論。