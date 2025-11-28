日本第一人！　YOSHIKI捐316萬援助香港大火：無法坐視不管

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑於26日發生五級大火，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯，事件引發國際關注。而近來雖然中日關係緊張，但日本搖滾天團X JAPAN的團長YOSHIKI仍向香港伸出了援手，也成為日本演藝圈中第一位向香港大火捐款的藝人。

▲YOSHIKI曾多次到香港演出。（圖／翻攝自X／yoshikiofficial）

YOSHIKI的經紀公司在28日聲明表示，因應香港香港大埔宏福苑發生的大規模火災，YOSHIKI向香港紅十字會捐贈了美金10萬元（約新台幣316萬元），希望能夠協助災民重建家園。

面對這起嚴重災情，YOSHIKI也透過公司表示：「看到來自香港的影像與報導讓我心痛，無法坐視不管。」他提到，自己曾多次到香港演出，也感受到當地民眾的溫暖，「對於在此次災難中不幸罹難者的家屬，以及所有受災者，我謹致上深切的哀悼與慰問。衷心祈願災區能儘早獲得援助並重建家園。」

▲YOSHIKI在社群也表達對香港的關心。（圖／翻攝自Instagram／yoshikiofficial）

YOSHIKI早在2009年1月，就帶著X JAPAN到香港舉辦演唱會，當時他還邀請失去父母的兒童觀賞演出。他在2016年12月還舉辦了「YOSHIKI Classical Special with Orchestra, HONG KONG」音樂會等活動。