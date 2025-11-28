MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，人氣女團i-dle稍早帶來火辣又狂野的舞台，葉舒華穿著白色戰袍現身，Minnie也化上煙燻妝、穿著黑色性感Bra，甫現身就引起陣陣尖叫聲。

▲i-dle帶來狂野火辣舞台。（圖／翻攝自MyVideo）



i-dle於28日出席2025 MAMA頒獎典禮，她們帶來重新編曲版的〈Good thing〉，葉舒華以緊身白色戰袍現身，細肩背心設計露出雪白肌膚，被發現似乎又瘦了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲i-dle舒華又更瘦了。（圖／翻攝自MyVideo）



5人火力全開帶來開麥精彩演出，火辣又性感的表演掀起熱烈尖叫聲，作為今晚的重量級舞台之一，她們以完美唱功與強烈舞台魅力成功炒熱氣氛，也為後續的頒獎節目拉開序幕，展現頂尖女團的舞台實力。

▲Minnie超性感。（圖／翻攝自MyVideo）



本屆MAMA分為兩天舉辦，第一天歌手、團體卡司找來YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。