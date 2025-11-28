香港大火釀128死　相信音樂宣布「捐900萬元」：始終與你們同在

記者蔡琛儀／綜合報導

香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至發稿為止已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯，各界也紛紛慷慨解囊，出錢出力幫助災民，稍早五月天所屬相信音樂也發聲，表示相信音樂代表公司及全體藝人，向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈約港幣220萬元（約台幣900萬元），盼望能略盡綿力，支援救援行動及災後重建工作。

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

相信音樂發文表示，「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。」也期許香港：「願同心同行，共渡艱難時刻，攜手走過傷痛的日子。香港加油，我們始終與你們同在。」而他們旗下的麋先生原本明天要在香港開唱，也因此事緊急延期。

除了相信音樂，包括楊丞琳、李榮浩夫婦今也宣布捐款100萬人民幣（約443萬台幣）協助救災；香港演藝圈包括張柏芝、楊千嬅、陳小春與應采兒夫妻等人也慷慨解囊；大陸方面則有周深、韓紅等人，林俊傑、張鈞甯、潘瑋柏則攜手韓紅基金會捐善款；南韓娛樂圈有HYBE、SM娛樂、YG娛樂及aespa、RIIZE、idle、Super Junior等齊心貢獻心力。