濱崎步上海演唱會前一天突喊卡！　舞台被迫拆除她心痛：難以置信

近來中日關係緊張，風波也燒進演藝圈，兩國藝人都因情勢取消到對方國家的演出。而日本天后濱崎步的上海演唱會原訂要照常進行，甚至工作人員也已經將舞台搭好，沒想到卻在開演前一天被迫喊卡，濱崎步也對此無奈發聲。

▲濱崎步27日才發文表示自己已經抵達上海。（圖／翻攝自Instagram／a.you）

濱崎步28日在限時動態發文，表示這次演唱會如以往一樣，由日本與中國共200人的團隊共同籌備，「經過五天的努力，原定今天在上海的演出已經完成排練，但今天上午卻突然接到取消公演的通知。」

濱崎步說，她無意對自己不了解的領域妄加評論，但對於中國與日本兩邊、各約100位辛苦投入的工作人員、舞者及樂隊成員無法正式演出，她感到很抱歉，也難以釋懷。而讓她最痛心的，是無法向從各地前來的粉絲親自道歉，就必須將舞台拆掉，「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起。」

面對突如其來的變故，濱崎步坦言自己情緒混亂、滿腦子只想著「到底能做些什麼、是否真的無能為力」。礙於現況，她只能先將消息告訴粉絲，並希望大家體諒。

▲濱崎步為上海演唱會臨時取消致歉。（圖／翻攝自Instagram／a.you）