解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
陳漢典Lulu婚後財務竟由她處理　蜜月地點曝光

記者葉文正／新北報導

藝人陳漢典、Lulu上月20日登記結婚，升格演藝圈恩愛夫妻檔，今日陳喊典與曾子余出席「2025新北歡樂耶誕城」巨星演唱會卡司公布記者會，被問及即將到來的耶誕節如何安排？陳漢典甜喊會帶Lulu看電影約會，「生活還是要有儀式感，才會幸福快樂！」陳漢典也透露，蜜月旅行Lulu想和自己去看極光，「朝北歐這個方向規劃中！」

▲陳漢典出席「2025新北歡樂耶誕城」卡司記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳漢典透露蜜月地點。（圖／記者林敬旻攝）

即將到來的耶誕節，陳漢典被問及有無準備禮物給Lulu？他一臉錯愕表示先前送過了，卻被記者媒體朋友打槍認為不算數，「那現在這樣，我要再送別的了，她很有個性，要送到她喜歡很難！」不過他也說想跟Lulu安排2人約會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳漢典、曾子余出席「2025新北歡樂耶誕城」卡司記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳漢典、曾子余出席「2025新北歡樂耶誕城」卡司記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳漢典也被問到蜜月旅行計劃，坦言Lulu想跟自己看極光，「朝北歐這個方向規劃中」，至於明年1月婚宴日期還不能透露，不過他掛保證：「你們都要來，會很好玩的！」強調2人婚後沒有分那麼細，就連財產部分也是，「我的就是她的，她的還是她的，她心情好也會給我一些，彼此心情好最重要！」也提到Lulu之前去看極光時，終於見到耶誕老人，先哭五分鐘，因為太感動了。

▲陳漢典、新北市長侯友宜出席「2025新北歡樂耶誕城」卡司記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳漢典(左起)被市長侯友宜催生。（圖／記者林敬旻攝）

而另一位人夫曾子余今年7月與圈外女友Grace結婚，當他聽到「蜜月」2字頻頻倒退，深怕自己也被關注，最終還是逃不過提問，笑喊老婆原本都快忘記了，「先好好存錢、討論，她有說過想要去捷克」，而目前規劃婚宴將在明年底、後年初，「日期有去算，命理老師說最適合的時間是2028，但我們覺得太晚！」希望獲得大眾祝福。

不過今天新北市長侯友宜有提到，兩人明年要做人成功，才有再一次主持的機會，還送上大小金鏟子，希望兩位主持人快快當爸，為台灣增加戰力，促進國防安全。
「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」兩日雙組重磅卡司於今(28)日公布，12/13(六)將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，將帶來一連串為新北歡樂耶誕城特別精心設計安排的演出內容，搭配如痴如醉的「韋式情歌」，將瞬間掀起全場大合唱。

12/14(日)由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，極具感染力的舞臺魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮！

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13(六)及12/14(日)連續兩天，在「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TODAY」等平臺同步Live實況轉播。活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往參加，更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

希澈準備跳槽到赫海公司？ 銀赫要求：兩個月賺回簽約金XD

