美女主播「巨胸放桌上」被警告撤辣照！　離開電視台親回真相

記者陳芊秀／綜合報導

日本美女主播中川安奈過去是NHK人氣主播之一，因擁有傲人上圍，被封為主播界的「峰不二子」，曾發生PO辣照「巨胸放桌上」被電視台警告。而她如今離開NHK電視台，成為自由主播，近日首度在節目吐露辭職的原因。

▲中川安奈擁有傲人上圍，過去在社群平台曬辣照被警告撤下。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，《J-CAST NEWS》報導，中川安奈在26日播出的綜藝節目《人間研究所》登場，節目中談及自己的煩惱，說道：「大家總是關注我的戀愛話題或時尚，但我也希望我的播報技能能被認可。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當主持人問起為何離開NHK電視台，中川安奈坦白回答：「在NHK的確嘗試了很多工作，但我感覺繼續待下去，紅白的主持似乎很困難。」她表示主持《紅白歌唱大賽》是大家憧憬的舞台，「而我已經偏離了那條道路。正因如此，我決定辭職，想要嘗試更多的經歷」。這也是她首度公開離開的真相。

▲中川安奈離開電視台，透露離職原因是很難主持到《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自X）

中川安奈的傲人上圍時常成為網路話題，2024年轉播巴黎奧運時，上衣穿搭一度引發「裡面像沒穿」的騷動。她的人氣之高，在傳出將離開NHK時就掀起各家搶人大戰，最後她選擇當自由主播，活躍各家電視台節目，也主持大小活動，日前點頭拍性感寫真，知名度持續往上飆升。

▲中川安奈現在是自由主播，同時主持各種活動。（圖／翻攝自X）