Threads Line FB IG

何如芸離婚3年「要去談戀愛了」
超愛美星座Top 3 公開
張庭瑚演林家正「黏鬍子2小時」
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣演員金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，還曾經歷過男方罹癌，但女方始終不離不棄。感情堅定的他們，終於在日前宣布結婚，婚禮將以非公開形式於12月20日舉行。而兩人的喜帖在27日曝光，充滿巧思的喜帖引發網友熱烈討論。

▲▼金宇彬、申敏兒喜帖曝光「1細節超有愛」。（圖／翻攝自Instagram／____kimwoobin、illusomina）

▲金宇彬和申敏兒將於12月20日舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／____kimwoobin、illusomina）

負責申敏兒造型長達15年的造型師，在27日於社群曝光了申敏兒和金宇彬的婚禮請帖，並寫下「可愛又有品味的情侶們，真心祝賀你們」。照片中，可以看到喜帖是以簡單的線條素描呈現新郎與新娘，新娘戴著冠冕、婚紗與耳環；新郎則以領結與旁分髮型呈現。

▲▼金宇彬、申敏兒喜帖曝光「1細節超有愛」。（圖／翻攝自Instagram）

▲金宇彬和申敏兒的喜帖。（圖／翻攝自Instagram）

另外，喜帖上寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點。」插圖旁還標註了「圖：申敏兒、文：金宇彬」，可見這張請帖是由準新人親手完成的。申敏兒的插畫與金宇彬的手寫字相得益彰，獨特的喜帖既可愛溫馨，又能讓人感受到兩人堅貞溫暖的愛情。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金宇彬申敏兒愛情長跑婚禮喜帖韓星婚訊

