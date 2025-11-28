ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
舒淇十年心路感性告白！《女孩》新加坡揭幕　幽默曝「第二部計畫」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，獲選為今年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，《女孩》導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻出席影展揭幕，全場星光熠熠。舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部「就看觀眾反應」。

▲舒淇、9m88、白小櫻出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲舒淇（右）帶著9m88（左）、白小櫻（中）出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（圖／甲上娛樂提供）

2025年「新加坡國際影展」於金沙劇院盛大登場，舒淇首次執導的電影《女孩》榮登今年開幕片，吸引大量影迷與媒體到場，導演舒淇率領主演9m88、白小櫻亮麗登場，以獨具風格的造型征服全場，為影展揭開華麗序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次執導便獲得各大國際影展肯定的舒淇，映前與觀眾感性分享心路歷程：「花了十年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」她也坦言導演工作比想像中更具挑戰，「至於會不會再導第二部，就看新加坡觀眾喜不喜歡了。」幽默回應讓全場觀眾立刻報以熱烈掌聲與歡呼，為她送上最直接的支持。

▲舒淇、9m88、白小櫻出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲舒淇與《女孩》主演9m88、白小櫻，亮麗出席新加坡國際影展開幕儀式。（圖／甲上娛樂提供）

新加坡國際影展方特別準備了具當地特色的小禮物「作文簿」與「堅持膏」送給兩位演員，寓意她們在表演道路上持續精進、勇敢前行。而繼台北首映後再度於新加坡重聚，導演舒淇貼心準備了香港上映限定的明信片特典，並親筆簽名帶給9m88與白小櫻作為紀念，讓白小櫻相當驚喜：「宣傳期一直想跟導演要簽名，但都太匆忙找不到時機，可以收到這份禮物真是太幸福了！」

降齡演出《女孩》中個性內斂壓抑的「小麗」白小櫻，此行是第一次踏上新加坡，她開心表示：「第一次來新加坡就是《女孩》的影展開幕，非常夢幻！我吃了肉骨茶、咖椰吐司，也有去這邊的著名景點魚尾獅拍照，希望有機會常常來！」
白小櫻也分享她拍完片的成長與收穫：「導演教會我去感受環境的氛圍細節，對表演是一大助力，我覺得生活也變得更有趣了。」她更形容舒淇在片場是大家的開心果，「讓我在沈浸於表演之餘，帶給我很大的力量。」真摯又溫暖的分享贏得現場掌聲。

▲舒淇、9m88、白小櫻出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲首度執導《女孩》獲國際肯定，舒淇（左二）坦言導演工作比想像中更艱難。（圖／甲上娛樂提供）

9m88則談到從音樂創作跨足演戲的心路歷程：「從音樂創作走到演員這條路，需要跟整個團隊更密集合作，藉由我的身體、我的語言表達，去成為導演作品中的一份子。」她表示這段經驗讓她在各種表演上都有顯著進步，是創作旅程中珍貴的一課。

▲舒淇、9m88、白小櫻出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲（右起）舒淇、白小櫻、9m88出席新加坡國際影展《女孩》開幕，影展方送上作文簿和堅持膏給兩位演員。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》以細膩視角描繪女性在成長、情感與自我探索中的多重面貌，在新加坡國際影展開幕夜獲得滿堂喝采，舒淇表示：「這是發生在 1988 年的故事，希望觀眾可以用沉靜的心情去感受。這不只是關於救贖自己，更是屬於日常生活的一部分。」電影現正全台熱映中。

希澈準備跳槽到赫海公司？ 銀赫要求：兩個月賺回簽約金XD

