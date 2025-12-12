ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
微短劇贏在不說教！圈內人爆製作秘辛
女生必看「低成本富養自己」好習慣
曾勇敢揭邪教惡行！女星產房淚崩生娃
《阿凡達3》視覺震撼再進化！　超狂詹姆斯卡麥隆打造「沉浸到忘記呼吸」的潘朵拉新世界

記者蕭采薇／綜合報導

還記得《阿凡達：水之道》結局帶來的震撼與淚水嗎？蘇里一家為了守護彼此，付出了慘痛代價，長子奈特言（Neteyam）的英勇犧牲成為影迷心中永遠的痛，也迫使傑克與奈蒂莉必須更堅強地面對未來。而人類少年「蜘蛛」（Spider）在關鍵時刻，選擇救下了擁有血緣關係的親生父親—邁爾斯上校，這份剪不斷的糾結情感，將在蘇里家內部埋下何種變數？

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》每一幀畫面都訴說著導演對「細節與真實」的極致追求。（圖／迪士尼提供）

此外，養女綺莉（Kiri）展現出能感知「伊娃」（Eywa）的強大連結能力，這股神祕力量究竟是福是禍？這些未解的謎團、傷痛與血緣羈絆，都將成為第三集《阿凡達：火與燼》面臨重大轉折與挑戰的導火線。

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》將再度打開潘朵拉的大門，這次的世界更炙熱、更壯闊。（圖／迪士尼提供）

承接前作的深厚情感與未完待續的故事，導演詹姆斯卡麥隆始終堅信：「電影是讓觀眾進入另一個世界的媒介。」他用影像編織夢境，用鏡頭捕捉真實。如今，這份「以影像說故事」的信念，將在《阿凡達：火與燼》中再度昇華。當潘朵拉星球的火光染紅天際，熔岩緩緩流淌，納美人族群在炙熱的剪影中躍動，每一幀畫面都訴說著導演對「細節與真實」的極致追求。

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》卡麥隆將視覺與聲音的「包覆感」與「沉浸感」推向極致。（圖／迪士尼提供）

在詹姆斯卡麥隆的世界裡，「看」電影不是用眼睛，而是用整個身體去感受。從《鐵達尼號》到《阿凡達》，他一次次用影像帶我們穿越現實。如今，《阿凡達：火與燼》將再度打開潘朵拉的大門，這次的世界更炙熱、更壯闊，每一道光、每一片火，都讓人分不清現實與幻象的界線。導演將視覺與聲音的「包覆感」與「沉浸感」推向極致，讓觀眾不再只是旁觀者，而是「身在畫面裡」的參與者。這是一場專屬於戲院的體驗，只有親身感受，才能理解它的震撼。

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》除了令人驚嘆的視覺效果，更將情感深度提升到全新層次。（圖／迪士尼提供）

經歷了前作的奮戰與傷痛，蘇里一家將再次被命運推上戰場。他們不只是奮勇的戰士，更是彼此的家人，在火光中守護信念、在戰爭裡守護彼此。

然而，這次的威脅不只來自昔日外敵，綺莉的能力覺醒、蜘蛛的抉擇，以及全新登場、性格暴戾的「灰燼族」，讓這場戰爭不再只是正邪對決，而是對信念的終極考驗。他們將如何面對這場全新的冒險？又將如何守護他們的家園與所愛？一切答案，都將在電影中揭曉。

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》納美人不只是奮勇的戰士，更是彼此的家人。（圖／迪士尼提供）

《阿凡達：火與燼》將於將於12月17日，以IMAX、Dolby Cinema、4DX等頂級規格全數登場，提供最極致的視覺與聽覺饗宴，年度壓軸鉅獻，你絕對不能缺席！

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》將以3D、IMAX、Dolby Cinema等頂級規格全數登場。（圖／迪士尼提供）

