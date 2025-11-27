▲羅文裕策展《客流感校園演唱會》。（圖／中央客委會提供）

記者翁子涵／台北報導

羅文裕日前攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱，出席北市大理國小發表最新創作校歌，羅文裕開心表示這六年來持續策展《客流感校園演唱會》，全心推動客家流行音樂好感度，「我都暱稱客流感，六年來深耕校園，粉絲都由國小成長到高中，就像自己的孩子般的很有成就感，感謝好友們金曲歌后吉那罐子、星光歌手黃美珍等等，熱情力挺，讓客家音樂在校園傳唱著！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅文裕攜手彤溫岑二重唱發表最新創作校歌。（圖／中央客委會提供）



提到策展甘苦談，羅文裕分享一直秉持著自己的舞台自己搭，執著理念，就為了推廣客家文化，他每一年都去10間學校舉辦，經常自掏腰包舉辦有獎徵答，送獎學金與文具禮物，給現場的同學們，幾乎都供不應求，「就這樣的活動從開始的冷門到現在的熱門，從一開始接觸學校，還曾被校方質疑以為是詐騙集團，到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓我感動難忘！」

羅文裕策展的「客流感」在60間不同的學校舉辦演唱會，他感性分享很多學校都將他的歌，做為教學與比賽的指定曲，「而我在台上演唱，看著大家從童稚的孩童成長到熱血少年，這樣的情形六年來在不同的學校，反覆不停地出現相同情景，被好友們笑說是孩子王的我，非常的有感，很多的辛苦也都值得了！」

而對於參與多次客流感活動，彤溫岑分享校園開唱，有一位妹妹上台演唱，唱到爆哭，後來該學生上官網留言感恩，因為父母反對歌唱，讓她只能將夢想深藏心中，特別感謝客流感活動，讓她有勇氣開口歌唱，如願圓了多年來的夢想，她感性說：「這些感動也都深藏在我們心中！」