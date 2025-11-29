11月29日星座運勢／處女座天助自助人助！ 魔羯事業升遷
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：堅持達成目標
感情：可以攜手扶持
財運：實現抓住機遇
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：調好人際關係
感情：適合外出約會
財運：善用網路分析
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：有默契有效率
感情：與伴侶溝通順
財運：改善業務關係
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：事業意外升遷
感情：與有緣人邂逅
財運：掌握市場趨勢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：感恩帶來好運
感情：開始一團和氣
財運：精簡營銷策略
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子
處女座 ♍
工作：天助自助人助
感情：得到異性照顧
財運：了解競爭趨勢
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：尊重職場前輩
感情：可望共進晚餐
財運：發展競爭產品
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：抓住機會往前
感情：珍惜愛人幸福
財運：新創意新版權
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：事業大有助益
感情：掌握相處節奏
財運：增加營銷手段
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：得到眾人賞識
感情：異性主動關心
財運：分析市場行情
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：艱苦奮鬥成就
感情：疑慮獲得澄清
財運：建立財務預算
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座 ♐
工作：團隊合作愉快
感情：願意包容對方
財運：保持投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響