香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞…網讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

香港大埔宏福苑昨日（26）發生五級大火，火勢狂燒7棟樓，截至24日11點為止，火災造成至少44人死亡，64人受傷送醫治療，火勢目前已經得到控制。而該起火災是香港相隔17年再度爆發5級火災事故，TVB電視台「主播一姐」陳嘉欣罕見直接到現場播報，晚間再度坐鎮主播台。

▲香港大埔宏福苑發生大火，網友發現主播一姐陳嘉欣罕見直接到現場做轉播。（圖／翻攝自臉書）

綜合港媒報導，陳嘉欣是TVB新聞部「一姐」，並擔任晚間新聞常任主播，專業深獲觀眾信賴。昨日宏福苑大火事件，觀眾發現她當日下午人就在大埔現場轉播，與台內主播連線，網友關注火警同時也驚訝留言：「首席主播級都要出街（外出）報導」、「陳嘉欣都要去現場報導」、「要出動到新聞女王」、「陳嘉欣親自出馬」。

經過數小時後，陳嘉欣在晚間新聞時段再度回到主播台，並且換上黑色套裝繼續播報新聞。外界推測此舉是低調悼念逝者，而TVB多位新聞主播也以深色服裝播報。

▲陳嘉欣是晚間新聞主播，她換上黑衣回電視台繼續播報。（圖／翻攝自小紅書）

有網友稱讚陳嘉欣報導專業，是「真實版新聞女王」，一度傳出主播出生及長大的地方正是大埔，不過隨即被其他網友澄清傳言，陳嘉欣是在沙田廣源邨長大。