下身布料突往上翻「走光小丁全被拍」！解婕翎0防護 崩潰：都看到了

記者潘慧中／綜合報導

解婕翎最近上節目透露，日本動畫公司多年前來台舉辦《海賊王》的週年活動，她受邀cosplay「蕾貝卡」的角色。在布料極少的狀況下，她下半身裡面只能穿丁字褲。未料開場時突然吹來一陣強風，「全世界都看到了。」

▲解婕翎當時下半身裡面只穿丁字褲。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



[廣告]請繼續往下閱讀...

解婕翎表示當時活動辦在松菸，舞台前方有超多媒體，「日本的廠商和媒體也來了。」結果當她上台一手拿著麥克風、一手打招呼時，突然遭到側風猛烈襲擊，下半身布料直接被吹到往上翻開。

▲解婕翎打招呼突然被怪風吹開下半身的布料。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



對此，解婕翎解釋，下半身那塊布料看似有重量，但其實是「像泡棉做的，它就是一塊布」，抵擋不了強風。因此當風一來時，她的丁字褲完全被看光光，「我沒有任何的防護。」

▲解婕翎裡面完全沒有防護措施。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



由於現場有許多媒體，解婕翎走光丁字褲的畫面其實都被拍到了。雖然到最後沒有被刊登出來，「可是你知道全世界都看到了。」她坦言下半身布料被吹開的瞬間，有和主持人尷尬對看，對方完全驚呆，「從那個時候，我的左手再也沒有離開褲襠過了，這真的是超級丟臉！」

▲解婕翎走光丁字褲的瞬間，主持人也看到驚呆。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）