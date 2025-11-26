吳淡如挨酸「有錢是因為有貴人」　直球對決：你信貴人助我60年？

記者王靖淳／綜合報導

藝人兼作家吳淡如理財有道，是許多人心中的財富導師，然而，最近卻有網友留言酸她「有錢，是因為有貴人相助。」對此，吳淡如今（26）日也在臉書發布長文反擊。

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如在文中透露，有位朋友替她推薦她的財商必修課，結果底下有人留言「吳淡如有錢，是因為他有貴人相助。」為此她反問對方：「你相信貴人相助我60年？」並表示，這種言論讓她覺得還蠻好笑的。她坦言，自己一路從鄉下小孩打拚至今，確實受到許多人幫助，但不能依賴貴人。

吳淡如分享自己多年來的理財心法，她強調，理財其實很簡單，「第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她認為，唯有相信自己，能妥善處理財富，才不會輕易地掉進很多人的口袋裡。她更直言，那些想幫你處理錢財的人，無論是「黑道、白道，合法與非法的代管者，其實都很貪婪。」

▲吳淡如挨酸「有錢是因為貴人相助」。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如也提醒，若只是一味地盲從、不學習，那遇到的所謂貴人，恐怕一定都是詐騙集團，因為她堅信，理財這件事是要靠邏輯，「人生不是沒有貴人，而是如果你沒有邏輯，本來你看到的貴人就會變成來拿走你人生積蓄的人，最好的貴人自己也會大意失荊州。」