金秀賢律師一直出面！　金賽綸遺屬受不了「公開新證據」

記者張筱涵／綜合報導

已故演員金賽綸的遺屬26日透過法律代理人再次主張，金賽綸在未成年時確實與演員金秀賢交往，並首次公開部分資料作為證據。隨著雙方持續以不同說法對立，外界對調查結果的關注也愈發集中。

▲金秀賢和金賽綸遺屬間正在訴訟中。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）



遺屬透過法務法人「富裕」副祉錫律師發布聲明，強調原本依照調查機關建議避免與媒體接觸，但金秀賢方面的法律代理人高尚錄律師卻持續在其YouTube頻道《進擊的高律》發佈相關主張，使遺屬擔憂真相可能被扭曲，因此決定公開部分資料。金賽綸的母親在聲明中指出，對方透過YouTube積極回應，而遺屬卻保持沉默，導致擔心外界會將虛假內容視為事實，希望借此一次性公開部分資料，並期望接下來雙方不再對媒體發言，共同等待調查結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遺屬公開的資料包括親友的具體證言、2017年金賽綸在金秀賢入伍前寫下的備忘錄、2018年前後的KakaoTalk對話截圖、2018年在金秀賢家中的照片、以及金賽綸寫給金秀賢但未能交出的信件等。遺屬主張，熟人證言指出兩人在金賽綸未成年時就已交往，其中包含金秀賢曾親自送金賽綸及同行友人前往濟州島機場的細節，金賽綸的貓原名為「紅豆年糕」、「蜂蜜年糕」，但因金秀賢出演《擁抱太陽的月亮》而改名為「月亮」與「雲」。遺屬並指出，從金賽綸設備中取出的備忘錄內容，包含「如果歐巴真的想再見我，我可以等你」等語句，主張可證明兩人在2017年以前已維持戀人關係。

►相關圖片請點我。



公開的KakaoTalk對話中，兩人互傳愛心符號，金秀賢也向金賽綸表示「想你」、「漂亮」等字句。遺屬質疑，這類內容是否能被視為「非情侶間對話」。另外，在2018年3月3日的訊息中，金賽綸傳送金秀賢照片並表示「想給你看這個」，對話上方也顯示「好漂亮呢」、「愛心符號」等語句。遺屬同時公開一封金賽綸寫給金秀賢、但最終未能交出的信件，信中寫著「我們在一起大約五、六年了」，主張這可支持兩人在金賽綸未成年時便已交往。

金秀賢方面則始終強調，確實與金賽綸交往過，但未成年時交往並非事實。他在日前的記者會中表示，遺屬公開的 2016 年與 2018 年 KakaoTalk 訊息並非自己所發，並指出與金賽綸的交往始於 2019 年夏天，即對方成年後。此外，金秀賢方面也公開他在 2016 年至 2019 年之間曾與另一名偶像出身女演員交往的內容，以反駁未成年交往的指控。

目前，金秀賢方面已對遺屬及相關 YouTuber 以名譽毀損與損害賠償提告，遺屬則以違反《兒童福利法》及誣告罪反告金秀賢，雙方正式進入法律攻防。高尚錄律師仍持續透過 YouTube 主張金秀賢「十分冤枉」，雙方說法相互衝突，引發外界高度關注。相關案件仍在調查中，最終結果備受期待。