串流收視週榜／紓壓配飯4片單！《一吻爆炸》《他單身》告別劇荒

記者陳芊秀／綜合報導

11月台劇、韓劇、陸劇、日劇以及動畫都各自擄獲穩定的觀眾，呈現多元競爭態勢。新上架的短劇《還珠》火速進入LINE TV熱門，霍建華新劇《他為什麼依然單身》以黑馬之姿衝上Netflix周排行第3名，韓劇《模範計程車3》直接攻下friDay影音冠軍。這些熱門作品都有相似共通點：紓壓爽劇！《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

爆笑浪漫《一吻爆炸》

▲《一吻爆炸》男主角掙扎！愛上一個假裝已婚的女人。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《一吻爆炸》描述偽裝已婚媽媽的單身女子「高多林」，因為一場意外之吻，讓創投公司組長「孔志赫」對她難以忘懷，後來在同一個職場工作，男方誤以為女方已婚，陷入理性與情感的掙扎，就此展開爆笑又浪漫的愛情故事。該劇在Netflix全球非英語節目收視排行第2名，從11月17日至23日週間累計觀看數640萬（Views），僅次於日劇《武士生死鬥》720萬，在台灣則是衝上週排行冠軍，顯見台灣觀眾對愛情劇的喜愛。

黑馬《還珠》《他為什麼依然單身》

▲《還珠》《他為什麼依然單身》大獲好評。（圖／翻攝自微博）

大陸影視圈即使面臨影視寒冬，仍有不少優質作品靠口碑崛起，短劇《還珠》以經典《還珠格格》為主題，描述女明星意外穿越進入崩壞的「還珠格格」世界，LINE TV也進入熱門前10名。霍建華主演陸劇《他為什麼依然單身》，扮演毒舌室內設計師，忠於自我的人生態度引發觀眾共鳴，在台灣網路口碑發酵下，單日排名逐漸上升，週排行一口氣飆到第3名。

《模範計程車3》來了

▲《模範計程車3》原班人馬回歸。（圖／翻攝自韓網）

《模範計程車》改編自超人氣漫畫，描述地下計程車公司「彩虹運輸」，為了無法受到法律保護的受害者們，展開以惡治惡的「代客復仇」計畫。該劇是韓星李帝勳的代表作，2021年播出第1季，2023年播出第2季，2025年播出第3季，仍是原班人馬，11月21日剛開播就衝上friDay影音平台收視冠軍。

短劇熱門關鍵字：強制愛、戀愛腦

▲《他從大霧降落》、《以她為籠》都是強制愛題材，《怪她太會撒嬌》主角人設戀愛腦。（圖／翻攝自微博）

從愛奇藝國際版最新一週直式短劇週榜觀察，高人氣短劇明顯呈現出「戀愛腦」和「強制愛」這兩大熱門主題，前5名有兩部劇《他從大霧降落》、《以她為籠》主角人設「強制愛」，兩部劇《怪她太會撒嬌》、《誰懂啊，霍總是個戀愛腦》主角人設「戀愛腦」，第5名《黑千金只對你野》男女主角是雙強人設，正中短劇觀眾胃口。



【台灣9串流平台收視】

Disney+／9年前神片《動物方城市》重返熱榜

▲Disney+前3名《操控遊戲》《動物方城市》《宇宙Marry Me？》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》開播就奪冠

▲friDay影音收視週榜（11/17-11/23）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／電影《全知讀者視角》霸榜2週

▲Hami Video收視週榜（11/17-11/23）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《唐詭3》長劇第一、《他從大霧降落》短劇冠軍

▲iQIYI收視週榜（11/17-11/23）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（11/17-11/23）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《有本事換你來做啊！》連7週冠軍

▲KKTV收視週榜（11/17-11/23）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《水龍吟》擠下3週冠軍《黑盒子》奪冠

▲LINE TV收視週榜（11/17-11/23）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《人浮於愛》5週冠軍

▲MyVideo收視週榜（11/17-11/23）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／韓劇《一吻爆炸》飆升第一

▲Netflix收視週榜（11/17-11/23）。（圖／Netflix）

公視+／《人浮於愛》4週冠軍

▲公視+收視週榜（11/17-11/23）。（圖／公視+提供）