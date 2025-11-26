ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「雷鬼樂傳奇」病逝享壽81歲　愛妻IG痛心證實曝死因

記者郭以柔／綜合報導

雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）驚傳已經離開了人世，享壽81歲。這起不幸的消息，是由吉米克里夫的妻子錢伯斯（Chambers）於24日正式對外宣布。

▲雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）不幸於日前過世，享壽81歲。（圖／翻攝自IG／@jimmycliff）

錢伯斯透過吉米克里夫的IG帳號發文，證實老公過世的消息。她在聲明中透露，吉米克里夫是因癲癇發作併發肺炎過世，並向所有曾與老公共事，以及陪伴對方走過人生旅程的人，致上最深的謝意，因為她深知，老公之所以能有今天的成就，除了自身的才華與努力，更離不開身邊的人給予的支持與鼓勵。

▲雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）不幸於日前過世，享壽81歲。（圖／翻攝自IG／@jimmycliff）

事實上，吉米克里夫出道40多年，以融合民謠、靈魂、斯卡樂與搖滾的獨特雷鬼曲風聞名。他的歌曲不但旋律動人，更充滿對政治、貧窮與反戰等社會議題的深刻關懷，奠定他在牙買加樂壇的地位。此外，牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）24日公開表達哀悼，宣布當天舉國上下將暫時停下腳步，共同向吉米克里夫致上最高敬意。

關鍵字

吉米克里夫Jimmy Cliff雷鬼樂

