汪東城直播爆氣！　答應客串竟遭劇組「退貨」：為何不想好再來問

藝人汪東城近日在直播中爆料，遭某劇組邀約客串又臨時取消，引發陸網熱議。他憑《終極一班》爆紅到大陸，時常在綜藝節目露臉，難得答應演戲突然取消，不禁說：「當初怎麼不想好再來問……。」

▲汪東城直播爆料！難得答應客串演出，劇組又取消了。（圖／翻攝自抖音）

汪東城透露，劇組邀他與曾經一起演過對手戲的演員合作，心想如果能夠「再續前緣」也覺得很有趣，因為是客串演出大概會去工作3、5天，就點頭答應了。不過就在他確認過檔期，並表達願意演出之後，資方突然說「導演說人物設定年齡外型與主角重疊」，會把他原本要演出的角色年齡往上提高10歲，最後被對方單方面取消合作，他不禁感嘆說：「只能說無緣演戲啊，不然就不要問嘛！問半天人家都答應了才反悔，當初為何不想好再問？或是想好的就不用來問了啊！」

▲汪東城透露原本要與某位合作過的演員「再續前緣」，結果被劇組取消。（圖／翻攝自抖音）

▲汪東城模仿劇組委婉口吻，取消他的客串合作。（圖／翻攝自抖音）

陸網心疼留言「有點心疼他了」、「這劇組也太壞了吧」、「希望給個合理的處理」、「汪東城又命苦了」、「劇組為啥無緣無故鴿人家，當初試鏡的時候不是確定年紀了嗎？怎麽還改動，太過分了吧」、「一點都不尊重人啊，這到底怎麽回事啊 ​」。