八點檔女星車禍停工…白家綺力挺救火！對戲老公吳東諺一對眼超閃

民視八點檔《好運來》近日因演員顏曉筠車禍需休養，面臨劇情銜接的挑戰，幸好「神隊友」白家綺在第一時間展現高超義氣，義不容辭接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」，展現令人驚豔的「神救援」實力。

▲白家綺加入《好運來》救援。（圖／民視提供）

白家綺坦言第一時間接到邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示，看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望對方能安心養傷、早日康復。

▲白家綺加入《好運來》救援。（圖／民視提供）

儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。

▲白家綺加入《好運來》救援。（圖／民視提供）



白家綺透露因為她接手飾演的「芸菲」，剛好與飾演「逸凱」的老公吳東諺組成亡命鴛鴦。這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意。

▲白家綺加入《好運來》救援。（圖／民視提供）

而白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍八點檔的美好回憶；王燦也對她充滿信心「觀眾對白家綺很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心。」

▲白家綺加入《好運來》救援。（圖／民視提供）