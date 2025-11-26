《換乘戀愛4》特別嘉賓是Jennie！　網友瞬間嚇到：還以為要住進換乘屋

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie將亮相人氣戀愛實境節目《換乘戀愛4》，以特別嘉賓身分參與錄影，久違回歸綜藝舞台。

▲BLACKPINK JENNIE。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）



TVING於26日向韓媒證實消息，表示Jennie將加入《換乘戀愛4》擔任嘉賓，但具體拍攝行程尚無法對外公開。據了解，她將與節目原班固定班底Simon D、李龍真、Yura和金藝媛共同錄影，替節目增添新火花。

本季《換乘戀愛4》已有多位人氣藝人作客，包括南潤壽、BOYNEXTDOOR明宰炫和成淏、SEVENTEEN的S.Coups和Mingyu、DAWN、Roy Kim及BTOB李旼赫等，Jennie的加入也讓粉絲相當期待。

網友們得知消息後表示「看到『當然不是以參加者身分出演』那句直接笑噴，誰會以為Jennie會去當素人嘉賓啦」、「12集會讓人驚訝的事難道就是這個？差點以為她要直接入住換乘屋哈哈哈」、「瞬間心臟停一拍，以為Jennie要當出演者…當然不可能啦但還是被嚇到」。

也有人對她應該是本來就在看《換乘戀愛》表示驚訝，「看來 Jennie 平常就有追《換乘戀愛》，不然怎麼會來當嘉賓？超意外」、「BLACKPINK 成員真的很愛戀綜欸，Jennie來上這節目也太可愛了」、「偶像嘉賓連發的季數，沒想到等到Jennie，期待爆棚。」

事實上，Jennie上一次出演綜藝為今年初的《You Quiz on the Block》，目前正進行BLACKPINK世界巡迴演唱會《Deadline》，並將利用12月休息期間錄製《換乘戀愛4》。

《換乘戀愛4》以「同居的前任們」為核心設定，邀請因不同理由分手的前任情侶們住進同一間房子，重新面對過去、接受新的緣分，找尋各自的愛情。近期播出的第11集中，以代表回憶的「X房間」做出重要選擇，並有新入住者登場，讓節目緊張感再升級，即將播出的第12集則將聚焦在參與者如何在前任（X）與新對象（NEW）之間取得平衡。