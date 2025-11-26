獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

記者葉文正／台北報導

今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否明年球季續約的當下，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。如今更傳出，黃姓經紀人藉喝酒為由就會直衝廉世彬，企圖相當明顯，嚴重程度更被爆簽下切結書，被警告不能再犯！

▲廉世彬長期遭到經紀人性騷。（圖／樂天桃猿提供）

廉世彬一個年輕女孩隻身來台打拼，不過屢屢遭該名韓籍黃男的性騷擾，包括在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，連部分球迷都發現；只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃男便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，長期以來深深困擾著廉世彬，導致她需要看身心科。

▲廉世彬曾有一段時間離開球場。（圖／樂天桃猿提供）

而根據消息指出，廉世彬的黃姓經紀人除了性騷，還有更可怕的行為，知情人表示：「喝了酒就衝她的房間啊，都是要廉世彬不斷推拒，才能把人請走，長期以來以一定是身心俱疲的。」

由於事態嚴重，甚至已經到「潛規則」的邊緣，後來是逼黃男簽下切結書，表態不能再犯，但切結書內容相當保密，廉世彬與黃姓經紀人合約據傳也將到期，不用再忍受這種侮辱。