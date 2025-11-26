金唱片／3大賞入圍名單全公開！　橫跨三代43組藝人「評選標準曝光」

記者張筱涵／綜合報導

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）今年將於臺北大巨蛋舉行，25日公開本屆「音源本賞」、「專輯本賞」、「新人賞」的入圍名單。

▲金唱片入圍名單相當激烈。（圖／翻攝自FACEBOOK／Golden Disc Awards - 골든디스크어워즈）



今年音源本賞競爭激烈，包括Rosé、LE SSERAFIM、IVE、IU、BLACKPINK、SEVENTEEN、JENNIE、G-DRAGON等重量級歌手與人氣新團皆名列其中，專輯本賞則由 SEVENTEEN、Stray Kids、TXT、TWICE、RIIZE、NCT DREAM、ATEEZ、IVE等團體競爭，橫跨韓流三代。

新人賞也聚集眾多備受注目的新秀，包括ALLDAY PROJECT、KickFlip、KiiiKiii、Hearts2Hearts、idntt、NouerA等等，涵蓋多種曲風與企劃風格。

這次評選範圍為2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與實體專輯，並依據銷售、使用量等客觀數據評定，如果同一名歌手在評選期間發表多張作品，將以成績最佳的代表作進行評選。音源本賞與專輯本賞各有20組藝人入圍，新人賞則綜合音源使用量與專輯銷量，共選出12組新星。

第40屆金唱片獎將於2026年1月10日在臺北大巨蛋舉行，連續2年由成始璄與文佳煐主持。

【第40屆金唱片獎完整入圍名單】

音源本賞（依A－Z英文排序排列）

aespa

ALLDAY PROJECT

BLACKPINK

BOYNEXTDOOR

G-DRAGON

Hearts2Hearts

Hwang Karam（황가람）

IU

IVE

JENNIE

KiiiKiii

LE SSERAFIM

Maktub

MEOVV

OVAN

PLAVE

Rosé

SEVENTEEN

Woody

ZOZAZZ

專輯本賞（依A－Z英文排序排列）

ATEEZ

&TEAM

aespa

伯賢

CxM

ENHYPEN

G-DRAGON

IVE

i-dle

JENNIE

Jin

NCT DREAM

NCT WISH

RIIZE

SEVENTEEN

Stray Kids

THE BOYZ

TOMORROW X TOGETHER（TXT）

TWICE

ZEROBASEONE（ZB1）

新人賞（依A－Z英文排序排列）

AHOF

ALLDAY PROJECT

CLOSE YOUR EYES

CORTIS

Hearts2Hearts

idntt

IDID

izna

KickFlip

KiiiKiii

NouerA

ZOZAZZ