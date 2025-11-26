金唱片／3大賞入圍名單全公開！ 橫跨三代43組藝人「評選標準曝光」
記者張筱涵／綜合報導
第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）今年將於臺北大巨蛋舉行，25日公開本屆「音源本賞」、「專輯本賞」、「新人賞」的入圍名單。
▲金唱片入圍名單相當激烈。（圖／翻攝自FACEBOOK／Golden Disc Awards - 골든디스크어워즈）
今年音源本賞競爭激烈，包括Rosé、LE SSERAFIM、IVE、IU、BLACKPINK、SEVENTEEN、JENNIE、G-DRAGON等重量級歌手與人氣新團皆名列其中，專輯本賞則由 SEVENTEEN、Stray Kids、TXT、TWICE、RIIZE、NCT DREAM、ATEEZ、IVE等團體競爭，橫跨韓流三代。
新人賞也聚集眾多備受注目的新秀，包括ALLDAY PROJECT、KickFlip、KiiiKiii、Hearts2Hearts、idntt、NouerA等等，涵蓋多種曲風與企劃風格。
這次評選範圍為2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與實體專輯，並依據銷售、使用量等客觀數據評定，如果同一名歌手在評選期間發表多張作品，將以成績最佳的代表作進行評選。音源本賞與專輯本賞各有20組藝人入圍，新人賞則綜合音源使用量與專輯銷量，共選出12組新星。
第40屆金唱片獎將於2026年1月10日在臺北大巨蛋舉行，連續2年由成始璄與文佳煐主持。
【第40屆金唱片獎完整入圍名單】
音源本賞（依A－Z英文排序排列）
aespa
ALLDAY PROJECT
BLACKPINK
BOYNEXTDOOR
G-DRAGON
Hearts2Hearts
Hwang Karam（황가람）
IU
IVE
JENNIE
KiiiKiii
LE SSERAFIM
Maktub
MEOVV
OVAN
PLAVE
Rosé
SEVENTEEN
Woody
ZOZAZZ
專輯本賞（依A－Z英文排序排列）
ATEEZ
&TEAM
aespa
伯賢
CxM
ENHYPEN
G-DRAGON
IVE
i-dle
JENNIE
Jin
NCT DREAM
NCT WISH
RIIZE
SEVENTEEN
Stray Kids
THE BOYZ
TOMORROW X TOGETHER（TXT）
TWICE
ZEROBASEONE（ZB1）
新人賞（依A－Z英文排序排列）
AHOF
ALLDAY PROJECT
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Hearts2Hearts
idntt
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
NouerA
ZOZAZZ
