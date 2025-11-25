《動物方城市2》毒蛇找關繼威配音！　迪士尼揭「唯一人選」原因

記者黃庠棻／台北報導

曾經有生物學家做過實驗，他們放了一條假蛇在公路上，結果大部份開車經過的人，幾乎都選擇毫不猶豫踩油門輾過，甚至還有人拿槍下車準備轟牠，顯見人們對蛇厭惡及懼怕的程度。而隨著《動物方城市2》將在26日全球上映，將有可能打破一般人對蛇的刻板印象。

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）



《動物方城市2》劇情敘述兔子警探哈茱蒂和她的搭檔狐狸胡尼克，為了追查神秘案件，跟隨著一條毒蛇進入了他們從未涉足的爬蟲類世界，而這條名為蓋瑞的毒蛇，一直以洗清家族污名為己任，卻沒想到他也將動物方城市搞得天翻地覆。

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）



為了順應全新劇情的發展，《動物方城市2》多了很多讓人耳目一新的角色，據迪士尼統計，這次光是有台詞的動物演員至少多達70位，而其中最受矚目的新角色就是首次在方程式裡出現的毒蛇。其實在迪士尼動畫電影史上，蛇的戲份不算少，例如《森林王子》裡的蟒蛇、《羅賓漢》的希斯爵士及《公主與青蛙》的啾啾，但從未有蛇成為迪士尼動畫的主要角色。

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）



而毒蛇蓋瑞不僅是撼動方城市的存在，其配音人也絕對萬中選一。據《動物方城市2》導演傑瑞布希表示，他在某次深夜看了關繼威的脫口秀，就決定要找他為毒蛇蓋瑞配音。動畫師亞當葛林透露，當時傑瑞布希請動畫組用關繼威的聲音搭配毒蛇的畫面看看是什麼感覺，他笑說「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」

▲關繼威為《動物方城市2》配音。（圖／迪士尼提供）

後來關繼威前往工作室錄音「他非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，他非常謙虛，與他合作非常愉快。」關繼威本人則試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破各種刻板印象和偏見，他說「雖然這個角色一開始聲名狼籍，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」

▲關繼威為《動物方城市2》配音。（圖／迪士尼提供）

聯合導演拜倫霍華德補充「關繼威是為佘蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」

▲關繼威為《動物方城市2》配音。（圖／迪士尼提供）

導演布希總結「這座動物方城市對我而言真的是歡樂的所在，它首先是娛樂，但也反映人性。我們故事的核心是茱蒂與尼克的關係，但他們並非孤身冒險，故事的謎題在於，為什麼這毒蛇會來到動物方城市？又為什麼在過去一個世紀裡，城市中沒有出現過任何蛇類？」

▲關繼威為《動物方城市2》配音。（圖／迪士尼提供）

而隨著毒蛇蓋瑞的故事一步步被揭露，《動物方城市2》也將帶領觀眾進入從未探索過的世界，例如充滿神奇生物的沼澤世界。迪士尼在電腦特效上也精益求精，導演霍華德說「光是角色的種類就很多，我們有一個鏡頭同時在銀幕上出現了5萬隻動物」，他拍胸脯保證「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！」