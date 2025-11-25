李千娜遭羅志祥「當眾糾正1錯誤」！　羞到崩潰：一直沒發現

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜將於12月6日在台北國際會議中心，舉辦出道18年的首場大型個唱「入戲」，儘管行程滿檔，她仍常在社群與粉絲互動，日前釋出〈心花開〉、〈愛到站了〉等清唱版影片，日前還突襲網紅鼓手李科穎的街頭演出，當〈心花開〉鼓聲一下，她立刻從後方現身清唱，全場驚呼圍滿人潮，還加碼〈再會啦心愛的無緣的人〉，現場嗨翻。

▲▼李千娜突襲李科穎街頭演出。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

她日前因錄影相遇同樣12月開唱的羅志祥，羅志祥以出道30年的前輩之姿替她加油，李千娜也邀他一起跳〈愛人醉落去〉新編舞，沒想到被羅志祥一眼指出她動作錯誤，讓她羞到滿臉通紅，直呼「要不是遇見羅志祥，我竟然沒發現我舞蹈一直是跳錯的，不愧是『舞王』！」並督促自己加緊練習，希望演唱會當晚全場一起跳起來。

▲李千娜下週將開唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

這次演唱會一次收錄經典金曲、回憶殺大合唱，到全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口》的電子花車視覺，全都升級呈現。她以「戲中戲移動舞台」象徵人生角色切換，還挑戰快歌唱跳，近期勤練舞到被要求加強臀部訓練，笑說希望觀眾能感受到滿滿誠意，「真的準備很久，很期待跟大家一起大合唱。」購票洽寬宏。