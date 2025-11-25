「國民爺爺」李順載逝世　《搞笑一家親》老婆羅文姬慟：說好要再合作

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓「國民爺爺」李順載在當地時間25日凌晨逝世，享耆壽91歲，噩耗震驚各界。而曾與他在喜劇《搞笑一家親》中飾演夫婦的84歲資深女星羅文姬，在聽聞消息後也深表悲痛，透露兩人原本還說好要再合作。

▲李順載（前左二）與羅文姬（前左三）在《搞笑一家親》中飾演夫婦。（圖／翻攝自MBC官網）

根據韓媒《Star News》報導，羅文姬目前正和二女兒在釜山旅遊，「從飯店經理那裡得知消息時，真的非常震驚。雖然聽說他身體欠安，但我現在沒什麼力氣，所以這段時間也無法常去探望。」

羅文姬與李順載曾於2006年至2007年在《搞笑一家親》中共同演出，飾演相愛相殺的老夫妻，兩人之間的默契和化學反應深受觀眾喜愛。在2014年，羅文姬和李順載再度合作舞台劇《金色池塘》飾演夫婦，當時，羅文姬在記者會上還說：「雖然我家老公聽了可能會吃醋，但李順載老師就像我的丈夫般讓我覺得很自在。」對李順載的信任和依賴表露無遺。

▲李順載和羅文姬於2014年再度搭檔演夫妻。（圖／翻攝自Soohyunjae Company官網）

回憶起兩人合作《搞笑一家親》時的日子，羅文姬強調李順載是個真心熱愛演戲、且從未失去熱情的人，「拍《搞笑一家親》時，他一次都沒有休息或缺席過。只要一有空，他常常抽空去看後輩們的舞台劇。」

對於李順載的逝世，羅文姬透露：「我們還說過以後再一起合作作品，那真像一場夢。」並直言李順載是韓國文化的歷史代表之一，「希望能在忠武路設立『李順載路』。」以此來紀念這位對韓國演藝界有著深遠影響的前輩。