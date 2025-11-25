「星光二班」大Q秉洛回來了！　全新造型露面：有回春的感覺

▲ 大Q秉洛推出新單曲。（圖／众悅娛樂提供）

大Q秉洛帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，推出新單曲〈唱我們的歌 My Song〉，這首歌翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，大Q秉洛笑說：「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往。」如今再度詮釋，他感受到更多的是理解與體會。「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」

這份「成熟」心境，其實與大Q秉洛早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比。他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面，經過多年的磨練、累積與自我探索，讓他找回自信，也更清楚自己的定位與特色。

大Q秉洛這次在形象上也有明顯變化，他將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣。他笑說：「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩，不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」

MV以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，畫面從大Q秉洛坐在貼滿歌詞與照片的牆前開始，象徵創作時紛飛的思緒，他戴上耳機、輕輕哼唱，鏡頭拉遠後，周遭轉換成一個略帶夢幻的酒吧舞台，他安靜坐著唱歌，舞台純粹、燈光溫暖。雖然台下最初空無一人，但隨著歌曲落幕，座位悄悄坐滿觀眾的背影；其中一位與大Q秉洛相似的人緩緩取下耳機，像是現實與想像交疊，也象徵他的歌終於被聽見。

