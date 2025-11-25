ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊丞琳宣布台灣辦見面會！
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
「星光二班」大Q秉洛回來了！　全新造型露面：有回春的感覺

▲▼ 大Q秉洛推出新單曲。（圖／众悅娛樂提供）

▲ 大Q秉洛推出新單曲。（圖／众悅娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

大Q秉洛帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，推出新單曲〈唱我們的歌 My Song〉，這首歌翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，大Q秉洛笑說：「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往。」如今再度詮釋，他感受到更多的是理解與體會。「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」

▲▼ 大Q秉洛自認心境變成熟。（圖／众悅娛樂提供）

▲▼ 大Q秉洛自認心境變成熟。（圖／众悅娛樂提供）

▲▼ 大Q秉洛推出新單曲。（圖／众悅娛樂提供）

這份「成熟」心境，其實與大Q秉洛早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比。他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面，經過多年的磨練、累積與自我探索，讓他找回自信，也更清楚自己的定位與特色。

大Q秉洛這次在形象上也有明顯變化，他將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣。他笑說：「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩，不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」

MV以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，畫面從大Q秉洛坐在貼滿歌詞與照片的牆前開始，象徵創作時紛飛的思緒，他戴上耳機、輕輕哼唱，鏡頭拉遠後，周遭轉換成一個略帶夢幻的酒吧舞台，他安靜坐著唱歌，舞台純粹、燈光溫暖。雖然台下最初空無一人，但隨著歌曲落幕，座位悄悄坐滿觀眾的背影；其中一位與大Q秉洛相似的人緩緩取下耳機，像是現實與想像交疊，也象徵他的歌終於被聽見。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

大Q秉洛

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

5小時前

祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

7小時前

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

11小時前

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

11/24 16:48

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

11小時前

Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

5小時前

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

9小時前

小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

7小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

11小時前

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

6小時前

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

19小時前

餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

10小時前

【臺灣最美風景是人】路過騎士幫擋車！陪行動不便伯伯過馬路

