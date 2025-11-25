ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊丞琳宣布台灣辦見面會！
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 峮峮 金針菇 李㼈 李紫嫣 子瑜 李千娜 黃尚禾

影后歸亞蕾「定居美國多年」返台拍電影！　81歲現況曝光：從不覺得自己老

記者孟育民／台北報導

81歲影后歸雅蕾憑藉電影《煙雨濛濛》出道，並獲得第4屆金馬獎「最佳女主角」，從影多年，一共獲得4座金馬獎、2座金鐘獎、1座大陸百花獎，以及亞太影展等多個獎項肯定，淡出螢光幕後定居美國洛杉磯多年。近期她悄悄回台拍戲，與寇世勳第三度合作，拍攝電影《拾光》，今（25日）出席殺青記者會，久違露面氣色相當好，自信說：「我從來不覺得自己老了。」

▲▼ 《拾光》殺青記者茶敘 -歸亞蕾。（圖／記者黃克翔攝）

▲歸亞蕾回台拍電影 《拾光》。（圖／記者黃克翔攝）

歸雅蕾已經6年沒公開亮相，這次特別回台2個月拍攝電影，被問到點頭答應的原因？她則說：「因為我剛好回去看我的親戚，我去看他是因為年紀了，他有一點像劇中的狀況，突然心有戚戚焉，我一看劇本就覺得故事很喜歡，讓我很感動。」她僅思考三天就答應，再次回到片場，也直言絲毫沒擔憂，「我在這裡長大，等於回家，拍片之餘我以為可以回家看看妹妹、弟弟，可是這部戲拍21天就完成，但從開始讀劇本到中間的開拍花了2個月時間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然已經從影60年、獲獎無數，但她也沒因此擺起架子，她說：「身為演了60年的演員，我不希望太匠氣詮釋一個角色，我跟導演說『請妳做我的眼睛』，我有什麼地方不夠請妳告訴我，哪怕是一個動作不好看。」

▲▼ 《拾光》殺青記者茶敘 -寇世勳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲歸雅蕾和寇世勳第三次合作  。（圖／記者黃克翔攝）

被問到回台灣拍戲心情？歸雅蕾笑說：「只要是可以回家的電影，我有喜歡都會參與。」談及近況，她也分享在美國是和女兒一起住，「我是一個很念家的人，在家我就是燒飯洗衣，我外孫女已經大學畢業，還有一個在讀大學，但我孫子都還小，我就幫忙照顧，我是好媽媽、好婆婆，只要我在家我一定做飯給他們吃。」

▲▼ 《拾光》殺青記者茶敘 -歸亞蕾 。（圖／記者黃克翔攝）

▲歸亞蕾分享近況 。（圖／記者黃克翔攝）

這次來台拍戲老公也全程陪伴，而孫子更因她久未返家而撒嬌打電話抱怨「妳出去太久了，下次不可以」。歸亞蕾今出席完活動後隨即啟程返美，並透露已收到新的拍片邀約，短期內有望再次回台工作。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

歸亞蕾影后寇世勳拾光

推薦閱讀

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

5小時前

祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

7小時前

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

11小時前

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

11/24 16:48

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

11小時前

Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

5小時前

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

9小時前

小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

7小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

11小時前

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

6小時前

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

19小時前

餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

10小時前

熱門影音

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援
任達華跌倒

任達華跌倒
子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」
獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

看更多

【差點變水上三寶】天鵝船動不了朋友發現端倪急喊：你要踩R!!!

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

「國民爺爺」李順載逝世　《搞笑一家親》老婆羅文姬慟：說好要再合作

49分鐘前0

李千娜遭羅志祥「當眾糾正1錯誤」！　羞到崩潰：一直沒發現

1小時前0

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

1小時前0

李康生參加金片子拒拍短片　真實原因曝「怕自己被拍壞」

1小時前0

八點檔CP大風吹！2男2女虐戀「雨中車禍失明」　她心疼接受求婚

1小時前10

歸亞蕾爆開5.5萬徵助理「需具護理師證照」！　親闢謠吐實情：不符合事實

1小時前0

「星光二班」大Q秉洛回來了！　全新造型露面：有回春的感覺

1小時前0

唱完小巨蛋2個月　男團BALLISTIK BOYZ霸氣登新場館：我們來創造傳說

1小時前10

施柏宇生病請假…被抓包「跑去跟女友約會」　劇組發聲：態度良好

1小時前0

影后歸亞蕾「定居美國多年」返台拍電影！　81歲現況曝光：從不覺得自己老

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃志明嚴重車禍身亡
    5小時前3644
  2. 祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續
    7小時前2220
  3. 請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
    11小時前2810
  4. 港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉
    11/24 16:483223
  5. 黃明志「看上60萬健身辣模」！
    11小時前2421
  6. Lily滿18歲疑官宣認愛
    5小時前125
  7. 祈錦鈅爆2年婚變！
    9小時前3040
  8. 小S二女兒滿18歲了！
    7小時前2818
  9. 胡瓜節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員半年就停播
    11小時前1014
  10. 黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去
    6小時前3420
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合