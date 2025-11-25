影后歸亞蕾「定居美國多年」返台拍電影！　81歲現況曝光：從不覺得自己老

記者孟育民／台北報導

81歲影后歸雅蕾憑藉電影《煙雨濛濛》出道，並獲得第4屆金馬獎「最佳女主角」，從影多年，一共獲得4座金馬獎、2座金鐘獎、1座大陸百花獎，以及亞太影展等多個獎項肯定，淡出螢光幕後定居美國洛杉磯多年。近期她悄悄回台拍戲，與寇世勳第三度合作，拍攝電影《拾光》，今（25日）出席殺青記者會，久違露面氣色相當好，自信說：「我從來不覺得自己老了。」

▲歸亞蕾回台拍電影 《拾光》。（圖／記者黃克翔攝）

歸雅蕾已經6年沒公開亮相，這次特別回台2個月拍攝電影，被問到點頭答應的原因？她則說：「因為我剛好回去看我的親戚，我去看他是因為年紀了，他有一點像劇中的狀況，突然心有戚戚焉，我一看劇本就覺得故事很喜歡，讓我很感動。」她僅思考三天就答應，再次回到片場，也直言絲毫沒擔憂，「我在這裡長大，等於回家，拍片之餘我以為可以回家看看妹妹、弟弟，可是這部戲拍21天就完成，但從開始讀劇本到中間的開拍花了2個月時間。」

雖然已經從影60年、獲獎無數，但她也沒因此擺起架子，她說：「身為演了60年的演員，我不希望太匠氣詮釋一個角色，我跟導演說『請妳做我的眼睛』，我有什麼地方不夠請妳告訴我，哪怕是一個動作不好看。」





▲歸雅蕾和寇世勳第三次合作 。（圖／記者黃克翔攝）

被問到回台灣拍戲心情？歸雅蕾笑說：「只要是可以回家的電影，我有喜歡都會參與。」談及近況，她也分享在美國是和女兒一起住，「我是一個很念家的人，在家我就是燒飯洗衣，我外孫女已經大學畢業，還有一個在讀大學，但我孫子都還小，我就幫忙照顧，我是好媽媽、好婆婆，只要我在家我一定做飯給他們吃。」

▲歸亞蕾分享近況 。（圖／記者黃克翔攝）

這次來台拍戲老公也全程陪伴，而孫子更因她久未返家而撒嬌打電話抱怨「妳出去太久了，下次不可以」。歸亞蕾今出席完活動後隨即啟程返美，並透露已收到新的拍片邀約，短期內有望再次回台工作。