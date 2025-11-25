最強奶媽被開價「花100萬約會1天」！私訊截圖曝 謝薇安首發聲

記者潘慧中／綜合報導

網路直播主謝薇安（Vivian）被網友封為「最強奶媽」，Instagram更吸引高達460萬人追蹤。近日格外引起討論的是，被開價「100萬約會一天」後，她的回覆也相當幽默。

▲謝薇安曝光男網友的私訊截圖。（圖／翻攝自Instagram／vivian19941008）



謝薇安25日在Instagram限時動態曝光一則私訊，男網友毫不遮掩地問：「我想花100萬來和妳約會一天可以嗎？」對此，她第一時間回答：「這種要求我還真沒遇過。」

▲謝薇安被開價「100萬約會一天」。（圖／翻攝自Instagram／vivian19941008）



在社群網站公開這則私訊截圖後，謝薇安則再度隔空回應該網友，「錢太多可以多做公益，謝謝。」然而，這則限時動態目前似乎已遭到刪除。

▲▼謝薇安在IG人氣超高。（圖／翻攝自Instagram／vivian19941008）



事實上，謝薇安2019年以「健身房直播主」的身分出演《綜藝大熱門》，隔年又受邀上《飢餓遊戲》，好身材總是成為觀眾焦點。她曾稱自己從小在加拿大長大，中文字寫得像小孩子一樣。