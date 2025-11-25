ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
巨胸女偶像「睡覺最痛苦」無法呼吸！偶像1句話轉念…拍寫真走紅

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真女偶像桃瀨桃（ももせもも）擁有驚人比例巨胸，胸圍129公分、M罩杯的身材，IG超過20萬追蹤。而網路高人氣的她，卻因為胸部過大，過著超乎想像的日常生活困擾，近日接受專訪，透露無法走樓梯、連睡覺都痛苦，抱著自卑感生活直到偶像的一席話，讓她走出自卑選擇出道拍寫真。

▲▼巨胸女偶像桃瀨桃「睡覺最痛苦」無法呼吸。（圖／翻攝自X）

▲巨胸女偶像桃瀨桃從小自卑身材，在偶像1句話鼓勵下，決定拍寫真出道。（圖／翻攝自X）

桃瀨桃接受日媒《日刊SPA！》專訪，赤裸地回憶自己從小到大的經歷，直言最痛苦的是睡眠，「仰躺睡覺時，胸部會壓向喉嚨，導致無法呼吸」，側躺時胸部幾乎要貼到下巴，實在難以正常入睡，後來靠著抱枕調整角度，甚至得使用孕婦、胃食道逆流患者使用的三角枕，才能安穩入眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生活細節也處處受限，剪腳趾甲非常辛苦，需把身體扭曲奇怪的角度，避開胸部來剪。她也盡量不走樓梯，坦言「下樓梯時，腳邊會完全被胸部擋住，看不見台階」，更擔心會跌倒時候會牽連到其他人。

▲▼巨胸女偶像桃瀨桃「睡覺最痛苦」無法呼吸。（圖／翻攝自X）

▲桃瀨桃坦言睡覺最痛苦，胸部過大導致無法呼吸。（圖／翻攝自X）

桃瀨桃曾擔任幼兒園老師，被經紀公司社長發掘，還是猶豫了3年，直到某次因緣際會下，她遇到了從小憧憬的女星MEGUMI，對方告訴她說：「妳的胸部會是你的武器。不好好活用就太可惜了。」這番話打動了她，決心認真思考朝寫真界發展。她出道後首度上松子Deluxe主持的節目《Out x Deluxe》，製作團隊鼓勵她「不用刻意營造人設，做自己就好」，讓她開始能在電視上展現真實面貌，主持人一句話「妳的身體不低俗。堂堂正正地就好」，令她放下恐懼，積極經營社群網站後，女性粉絲也隨之增加，感覺世界因此變得更廣闊。

▲▼巨胸女偶像桃瀨桃「睡覺最痛苦」無法呼吸。（圖／翻攝自X）

▲桃瀨桃遇到女星MEGUMI，對方告訴她「妳的胸部會是你的武器。不好好利用就太可惜了。」（圖／翻攝自X）

對於同樣因胸部或外貌困擾的女性，桃瀨桃想說：「我無法說『要堂堂正正』，因為也有各種危險。但我想說『不要連心都封閉起來』。就像我以前一樣，一定會有接受你的地方，我不希望你們把自己關在殼裡。」她強調，無論是胸部的煩惱或其他外貌上的自卑感，每個人都會有，若有人像以前的她一樣困擾著，她想告訴他們：「一定有能讓你變得開朗的地方。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

