ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

嘻小瓜合照子瑜「是我先看到的」
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
《RM》親吻遊戲惹議
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 峮峮 金針菇 李㼈 李紫嫣 子瑜 李千娜 黃尚禾

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

拍MV私約辣模1／健身陽光辣模被看上　「買來我家一起吃」黃明志私約訊息全曝光

▲在IG有60萬人追蹤的運動網美，身材火辣、臉蛋甜美，受邀參加黃明志MV試鏡，卻頻被黃明志私約，且談論的都是與工作無關的話題。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

被黃明志看上的辣模，主打健身形象，因此在社群上有許多陽光、健康的美照，也不吝惜展現好身材，偶爾穿上運動內衣或比基尼，都能看見她的性感曲線一覽無遺，加上甜美清純的臉蛋，讓她人氣高漲，還出版了寫真集，是當紅辣模兼網紅。也因此讓黃明志積極接觸，狂丟訊息就想和她獨處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊拿到黃明志私約辣模的對話訊息，時間都是在深夜或是清晨，而不是普通上班時間，比如凌晨近2點時，黃明志敲辣模問：「妳很晚睡的喔？」辣模稱自己是夜貓後，黃明志就積極進攻：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺。」

拍MV私約辣模1／健身陽光辣模被看上　「買來我家一起吃」黃明志私約訊息全曝光

▲黃明志以拍MV為由，私下卻約寫真女模到他家。（翻攝自臉書）

辣模沒有答應他的請求，而是詢問黃明志為何不睡覺，黃明志則稱：「因為半夜比較沒人煩我，可以創作啊！」等。在另外一天的訊息中，黃明志則向辣模透露自己除了是歌手，也還是導演，話題講一講又繞回女生身上，問辣模「為什麼之前都沒看過妳？」諸如此類和創作細節毫無關係的問題。

此外，在間隔幾日的訊息中，可見黃明志邀辣模買宵夜到他家吃，或是人在馬來西亞時，就已經預告回台灣的日期，要辣模跟他約在飯店吃飯等，就是要見上一面。辣模除了給黃明志軟釘子碰外，也將訊息回報給經紀人，如今見黃明志捲入命案，還有AV女優翁雨澄稱被黃明志餵下無色無味的「快樂水」，差點看見人生跑馬燈的經歷，更隱約有著逃過一劫的感受。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


更多鏡週刊報導
拍MV私約辣模2／黃明志「暗黑泰國團」行程見光！　乳浪包夾洩私密癖好
拍MV私約辣模3／黃明志招搖偷歡眾美女　交往15年化妝師女友不離不棄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

16小時前

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

2小時前

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

10小時前

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

1小時前

屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

9小時前

子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

12小時前

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

21小時前

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

20小時前

汪小菲直播首認Mandy懷孕！　被問「你家孕婦呢」脫口洩喜訊

汪小菲直播首認Mandy懷孕！　被問「你家孕婦呢」脫口洩喜訊

12小時前

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

11/24 08:05

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

1小時前

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

13小時前

熱門影音

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援
任達華跌倒

任達華跌倒
子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」
獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

看更多

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

即時新聞

剛剛
剛剛
54分鐘前0

11月25日星座運勢／雙魚獲利開始豐盛　射手感情心意相通靈犀

57分鐘前22

假試鏡真選妃！黃明志被爆狂約網美「飯店獨處」　徵選結果好現實

1小時前24

餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

1小時前1

黃明志爆「偏愛第三性」！泰國暗黑行程見光 友：不是一般人可碰

1小時前79

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

1小時前1

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

1小時前46

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

2小時前108

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

2小時前54

黃明志保釋期明屆滿「深夜出手了」！　大動作寫歌：誤解就誤解

3小時前275

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉
    16小時前3022
  2. 請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
    2小時前167
  3. 嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」
    10小時前201
  4. 黃明志「看上60萬健身辣模」！
    1小時前129
  5. 屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐　他不甩爭議PO片
    9小時前81
  6. 子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」
    12小時前305
  7. 服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」
    21小時前5214
  8. 黃子佼和被害人全和解
    20小時前9050
  9. 汪小菲直播首認Mandy懷孕！
    12小時前202
  10. 世新大學捕獲野生「英文補教名師」
    11/24 08:0561
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合