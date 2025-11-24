AAA下周登場！首移師高雄舉辦　史上最豪華卡司一次看

記者孟育民／台北報導

年度備受矚目的韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立十週年，典禮將首次移師高雄舉辦，將於12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。AAA 自 2016 年起啟動國際巡迴，今年選擇台灣作為十週年舞台，對台灣粉絲及整體娛樂圈具有極大象徵意義。因十週年規模空前，主辦單位最終敲定可容納超過5萬名觀眾的高雄國家體育場，以提供更大的觀演空間與完整舞台設計，預計成為AAA歷史上規模最大的一屆。

▲AAA即將在高雄登場，卡司超豪華。（圖／三立提供）

AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，自2016年開辦以來，每年都集結強大卡司，以跨界合作舞台與串聯演員與歌手的獎項設計受到全球粉絲矚目。今年主持陣容同樣備受期待，由 IVE 成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持。

▲AAA由IVE成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持。（圖／三立提供）

本次「AAA」頒獎典禮出席藝人有:金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司，粉絲不要錯過。

▲▼AAA卡司令人期待。（圖／三立提供）



三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。