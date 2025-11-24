舒華0偽裝逛街！「坐泰國路邊」全被拍 外套滑落…細肩帶解放絕美身材

記者潘慧中／綜合報導

舒華是南韓人氣女團「(G)I-DLE」的台灣成員，舉手投足都是粉絲的關注焦點，尤其是23日在社群網站上傳一系列和好友前往泰國清邁遊玩的照片後，至今已吸引45萬人按讚！

照片中，可以看到舒華身穿一件寬鬆的米色鏤空針織外套，不時從肩膀滑落，增添慵懶氣息之外，也若隱若現出內搭的大地色系的細肩帶長洋裝，低胸剪裁小露性感。

舒華在市集、老屋與小巷間穿梭，完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，和好姐妹Dora（謝雨芝）一起在家居店逛街合影，充滿慢步調的度假感。

有趣的是，舒華上傳完照片後，看到有網友留言「舒華的腳好像小朋友的腳」時，她幽默回應「你全家都小朋友」；另外發現有人留言「什麼時候可以放過皺眉」時，她則風趣地說「你什麼時候可以放過我？」

