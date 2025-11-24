12強冠軍一週年！楊大正唱主題曲淚崩　被封「樂團界陳傑憲」秒拒絕

記者黃庠棻／台北報導

紀錄片電影《冠軍之路》將於明年1月1日正式上映，記錄了12強奪冠的過程，預告曝光後在網路掀起高度討論。今（24）日開片在一週年的紀念日上舉辦發布記者會，總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌、峮峮等人皆出席，主題曲找來楊大正演唱，他也分享了創作理念。

▲峮峮（左起）、監製張永昌、威剛科技創辦人陳立白、總教練曾豪駒、導演龍男·以撒克·凡亞思、中職會長蔡其昌、監製黃瓀潢、滅火器樂團主唱楊大正出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

楊大正昨（23）晚剛結束火球祭的演出，但他今天仍在一早出席《冠軍之路》記者會，笑說「員工正忙著撤場」，所以只有他一個人低調現身，儘管前一晚在凌晨兩點才睡，但仍敬業抵達會場，開玩笑表示「經紀人有特別叮囑，因為有簽約」。

▲滅火器樂團主唱楊大正出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

談到《冠軍之路》主題曲〈今天的我〉創作理念，楊大正表示自己過去從小打棒球，直到現在都還在打，本次創作希望透過球員的角度來傳達心情，在錄音的時候忍不住感動落淚，私底下的他與林智勝等球員感情很好，多多少少「聽到他們分享職涯上的起起落落」，都會很有感觸。

不僅如此，楊大正被問到取材自哪一位特定球員時，他低調不談及名字，只提到關鍵字「轟出關鍵3分砲那一位」、「某個投了三局的投手」，正是陳傑憲與張奕兩位球員，而現場被問到是否可以將他稱為「樂團界陳傑憲」，他毫不猶豫回覆「不行」，笑說「傑憲聽到應該不會開心」。

而楊大正在〈今天的我〉歌詞中唱出「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練」等字句，令現場球迷熱血沸騰。