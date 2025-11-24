SJ神童40歲了還叫神童？台網友「全員參戰聯想哏」　4.6萬人朝聖

記者張筱涵／綜合報導

台灣一名網友23日在Threads上分享韓團Super Junior成員神童的照片，並幽默寫下：「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」接著又在留言補刀：「難道小賈斯丁老了就變成大甲斯丁嗎」，原本只是自問自答的玩笑話，卻在演算法擴散下掀起大規模討論，吸引4.6萬個愛心、超過4500則留言，分享更突破3萬次，留言區瞬間變成大型創意聯想大賽。

▲神童今年40歲了。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）



網友們接力吐槽，創意爆棚，有人寫道：「水蜜桃姊姊有改名成壽桃姐姐嗎？沒有啊」，還有人說：「伍佰快六十歲了也沒有變壹仟阿」，也有網友直呼：「名字沒有為什麼吧？阿妹老了 名字會改叫阿婆嗎？」另一個例子是：「不然黃小琥是老了就黃老琥嗎？」

韓團與日團名字也被拉進戰場，「少女時代都出道快20年了，成員們都30幾歲了，難道要改名成熟女時代嗎」、「近畿小子現在有叫近畿老子嗎」、「Stray kids老了要叫Stray uncles嗎」。日本團體嵐也成焦點，設計師方序中親自留言：「嵐就算五十歲了也不會變成五十嵐喔～～」

更多歌手也被網友拿來延伸，「不然黎明老了是要改名叫夕陽嗎？」、「開什麼玩笑，張惠妹老了會變張惠姐嗎」、「蔡依林老了也沒變蔡萬林啊」、「辛曉琪領悟三十年了也沒有變成舊曉琪」。也有人用團名作文章：「動力火車老了也沒有變動力高鐵或是蒸氣火車呀」、「Backstreet Boys為什麼不改名Backpain Uncles」、「『Twice』10年後會變成『Twenty』」、「5566也沒有變7788啊，劉在石也沒有變劉化石啊」。

留言區甚至出現爆笑神改編：「不然你也可以叫他神木與童啊」、「棒棒堂男孩老了也不會變拐杖糖爺爺啊」、「所以吳宗憲老了要叫吳上憲嗎」、「香蕉哥哥50歲也沒有叫香蕉阿公啊」、「丁噹老了變庚噹，庚噹苜藥粉」、「難道早安少女組會變早安少婦組 嗎」。

連藝人本尊都被笑聲召喚，賴銘偉跳進留言串自嘲：「我41歲了，原神木與瞳，現神桌與乩童」；網紅阿民也留言：「那頑童就要變成老頑童了嗎？也沒有啊」。這則原本單純的玩笑貼文，不僅讓 Threads 大爆炸，也再度展現台灣網友驚人的語言創意與幽默感，讓整串留言讀起來像大型脫口秀現場，笑聲停不下來。